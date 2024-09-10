Кто из мужчин имеет право на выезд за границу в сентябре: названы все категории

В период действия военного положения выезд за границу военнообязанных лиц в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Однако существуют исключения и определенные категории лиц имеют право на пересечение границы в случаях, предусмотренных законодательством. Правила пересечения государственной границы украинцами, утвержденные постановлением Кабмина №57.

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OBOZ.UA рассказывает, каким будет порядок выезда за границу для мужчин в сентябре 2024 года.

Чтобы выехать за границу гражданину Украины призывного возраста, нужно иметь документы, подтверждающие его право на отсрочку от мобилизации. Наличие этих документов проверяют сотрудники Госпогранслужбы при пересечении госграницы.

Так, согласно закону 3633-IX, сотрудники ГНСУ имеют право проверять военно-учетные документы мужчин мобилизационного возраста во время прохождения ими пограничного контроля и в пограничной полосе.

Далее рассмотрим, кто из граждан призывного возраста может выезжать за границу во время военного положения и какие для этого нужны документы.

Основания, дающие право выезда за границу военнообязанным

• по состоянию здоровья;

• для обучения;

• если они являются госслужащими;

• по семейным обстоятельствам;

• по профессии.

По этим основаниям можно выехать за границу, имея отсрочку от мобилизации, о чем свидетельствует соответствующая отметка в военно-учетных документах. Получить ее можно после предоставления ТЦК документов, подтверждающих перечисленные основания. Центр комплектования занимается также и оформлением отсрочки.

Полный список категорий и какие необходимо иметь документы

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут выехать за границу во время военного положения, при наличии следующих оснований и документов:

По семейным обстоятельствам

Лица, имеющие жену (супруга) из лиц с инвалидностью и сопровождают ее для выезда за пределы Украины. Для этого нужно иметь документы (их нотариально заверенные копии), подтверждающие родственные связи и инвалидность.

Лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины. Для этого нужно иметь документы (их нотариально заверенные копии), подтверждающие родственные связи, инвалидность, а также документы, подтверждающие совместное проживание с сопровождающим лицом. Или документы, подтверждающие осуществление ухода за родителями с инвалидностью – своими или жены (супруга). Или документы (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу.

Граждане, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие их для выезда за пределы Украины, при наличии документов (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу или документов, подтверждающих инвалидность, и акта установление факта осуществления ухода.

Многодетные мужчины, имеющие три или более несовершеннолетних детей. Если мужчина не проживает со своими детьми, например, имеет малышей от разных браков, то должен предоставить содержащие их доказательства: решение суда об алиментах и справку из исполнительной службы, подтверждающую состояние уплаты алиментов. Задолженность по уплате алиментах более чем на три месяца лишает права на отсрочку и пересечение границы.

Родители-одиночки при условии, что мать признана умершей, пропавшей без вести или она лишена родительских прав;

Родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью (в случае осуществления сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями), удостоверение;

Родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы, при наличии свидетельства о его рождении и документов, подтверждающих инвалидность (их нотариально удостоверенных копий);

Бабы, деды, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчи, сопровождающие детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи (их нотариально удостоверенных копий).

Лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства (в значении, приведенном в подпункте 14.1.263 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины ) при наличии документов, подтверждающих родственные связи, и заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости в постоянном постороннем уходе или в сопровождении лица, осуществляющего постоянный уход за указанными лицами, при наличии документов (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или заключение врачебно- консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного ухода и акта установления факта осуществления ухода.

Опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен, — один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства (в значении, приведенном в подпункте 14.1.263 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины) при наличии документов, подтверждающих родственные связи, инвалидность (их нотариально удостоверенных копий).

Лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в заведениях/учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию (далее - заведения ухода), — в сопровождении работников заведения по уходу, уполномоченных директором заведения по уходу или лицом, которое его замещает (при наличии приказа директора заведения по уходу или замещающего его о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, за пределы Украины и документов, подтверждающих инвалидность).

По состоянию здоровья

Лица с инвалидностью при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с Законом Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью и Закона Украины О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию и лицам с инвалидностью, у которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики;

Временно непригодны в соответствии с выводом ВЛК о степени годности военной службы по состоянию здоровья;

Военные на лечение за границу при наличии паспорта и при наличии вывода о необходимости направления лица из частей сил обороны или сил безопасности, пострадавшего в связи с военной агрессией РФ против Украины, на лечение за границу и письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной списке лиц из частей сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией РФ против Украины, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.

Для обучения

Не все студенты украинских вузов и поступившие на обучение за границей имеют право выехать за пределы Украины. Учеба в украинских вузах предоставляет только право на отсрочку от мобилизации.

Право на выезд имеют:

Студенты и курсанты учебных заведений для прохождения практической летной подготовки в иностранном учебном заведении или в авиационной школе имеют право на выезд за границу (для обучения полетов на западной авиации) со справкой от учебного заведения Украины о направлении студента или курсанта для прохождения практической летной подготовки в иностранном учебном заведении или в авиационной школе, военно-учетными документами с отметкой из ТЦК;

Курсанты-моряки ― при наличии удостоверения личности моряка, справки от учебного заведения о направлении курсанта для прохождения практической подготовки на судне под украинским или иностранным флагом, военно-учетные документы с соответствующими отметками ТЦК.

2 апреля Кабмин изменил правила выезда студентов за границу, приняв постановление № 366, которое изменяет правила пересечения границы студентами-мужчинами.

Документ предусматривает, что студенты смогут выехать за границу во время военного положения при условии, что они:

• от 18 до 22 лет, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации;

• учатся на дневной форме в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной форм собственности и получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка);

• участники образовательной академической мобильности;

• едут на обучение в иностранные учебные заведения сроком на 1 семестр.

Для пересечения границы с целью обучения на программах академической мобильности студентам необходимы следующие документы:

• справка от высшего образования Украины о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием основания сотрудничества и срока учебного семестра за рубежом;

• отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов;

• подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении;

• копию договора академической мобильности, заверенную учебным заведением Украины;

• е-билет студента, проверенного средствами портала Действие;

• военно-учетные документы с отметками районного, городского ТЦК и социальной поддержки.

По профессии

Военные в отпуск – при наличии документов о разрешении воинской части, имеющихся дат возврата и билетов обратно;

Работники дипломатической службы, которые направляются в служебную или долгосрочную командировку, и члены их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки. В служебную командировку ― при наличии заверенных копий приказов МИД/заграничного дипломатического учреждения Украины о направлении таких работников дипломатической службы в служебную командировку и их дипломатические или служебные паспорта. В долгосрочную командировку ― заверенные копии приказов МИД о переводе/назначении/направлении/командировке таких работников в заграничные дипломатические учреждения Украины и их дипломатические или служебные паспорта;

Водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь - при наличии соответствующего разрешения Мининфраструктуры или областных, Киевской городской военными администрациями не более шести месяцев;

В случае превышения сроков пребывания лиц за границей, установленных настоящим пунктом, Укртрансбезопасность может прекратить доступ соответствующего лицензиата в Единый комплекс информационных систем Укртрансбезопасности на три месяца.

Деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене при наличии разрешения от Минкульта;

Спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах ― с решением Минмолодежьспорта о включении в состав участников спортивного мероприятия и/или спортивного соревнования, письмом министра об участии указанных лиц в спортивном мероприятии и/или спортивном соревновании и пересечении государственной границы соответствующими лицами;

Члены экипажей кораблей;

Работники железнодорожного транспорта;

Авиационный персонал;

Водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

Военнослужащие – на основании принятых Министром обороны, руководителем другого созданного в соответствии с законом военного формирования, руководителем правоохранительного органа специального назначения, руководителем разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны;

Работники заведения по уходу, уполномоченных директором заведения по уходу или лицом, которое его замещает, сопровождающие лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, проживающих (находящихся) в заведениях/учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающих социальные услуги по стационарному ухода, паллиативного ухода, поддержанного проживания (при наличии приказа директора заведения ухода или замещающего его лица о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, за пределы Украины и документов, подтверждающих инвалидность). Из расчета одно сопровождающее лицо на 25 человек, нуждающихся в постоянном уходе.

Госслужащие

1) в командировку, утвержденную официально на основании соответствующих решений о служебных командировках:

• члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

• руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

• Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

• Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;

• государственные секретари министерств;

• Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители и руководители других вспомогательных органов и служб, созданных Президентом Украины, и их заместители;

• Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

• Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;

• Председатель и члены Счетной палаты;

• Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;

• председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

• Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители;

• народные депутаты Украины;

• Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

• Председатель Национального банка Украины, его первый заместитель и заместители;

• Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

• председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

• судьи Конституционного суда Украины;

• судьи;

• прокуроры;

• руководители других государственных органов и их заместители;

• депутаты местных советов;

• руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

• руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций ( частей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

2) для посещения ребенка в возрасте до 18 лет, находящегося за границей или сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины имеют право женщина-госслужащая (в том числе являющаяся усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей -воспитателей) из этого списка и/или мужчины, являющегося:

• одиноким отцом;

• одиноким усыновителем или опекуном;

• попечителем;

• приемным родителем или родителем-воспитателем (при условии, что он не состоит в браке и самостоятельно воспитывает и удерживает ребенка без участия матери).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как можно оформить отсрочку от мобилизации дистанционно. Отсрочка должна быть правильно оформлена в ТЦК и СП. Кроме того, ее необходимо обновлять каждые 90 дней.

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