В Крыму из-за засухи воду решили давать 5 часов в день, чтобы 'хватило туристам'

Популярным курортным городам Ялте и Алуште на южном побережье оккупированного Крыма в предстоящий туристический сезон не хватит пресной воды.

Как сообщило в понедельник, 19 апреля, РИА "Новости" со ссылкой на "местные власти", даже при самом оптимистичном сценарии "подачи воды по графику не избежать".

Также отмечается, что в муниципалитете Алушты из-за засухи уже решили со следующей недели сократить подачу воды для местных жителей с 10 до 5 часов в сутки. Согласно сообщению, это будет сделано для того, "чтобы летом не пришлось ограничивать водоснабжение туристов в отелях и санаториях".

Как известно, в начале февраля 2021 года появилась информация о том, что в водохранилищах естественного стока в оккупированном Россией Крыму накопилось в 2,4 раза меньше ресурса, чем было год назад. И это с учетом того, что они начали немного заполняться в январе за счет прошедших осадков и таяния снега.

В августе 2020-го графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще в 39 населенных пунктах поблизости. В середине декабря на такой же режим перешла Ялта с окрестными поселками.

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