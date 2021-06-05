Украина запретила въезд гражданам Польши и РФ, причастных к съемкам фильма в Крыму

Трем гражданам России и двум гражданам Польши в мае запретили въезд в Украину сроком на три года из-за их причастности к съемкам фильма и участии в фестивале в оккупированном РФ Крыму. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло указанных иностранцев в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Речь идет о съемках в Севастополе военной драмы "Небо" о российских военных в войне в Сирии и музыкальном фестивале "Дорога на Ялту". Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на Представительстве президента Украины в АРК.

Уточняется, что временный запрет на въезд в Украину иностранцам вынесла Служба безопасности.

"Соответствующие решения Министерства культуры и информационной политики Украины и Службы безопасности Украины стали реакцией, в том числе и на обращение представительства", – отметили в ведомстве.

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Известно, что фильм под рабочим названием "Небо" снимали осенью 2020-го в заброшенном санатории вблизи села Морское. Кинолента рассказывает о событиях 2015 года, когда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24М, нарушившего ее границы.

Главные роли в этом российском фильме исполняют актеры Игорь Петренко и Мария Миронова.

Фестиваль "Дорога на Ялту" проходил с 29 апреля по 2 мая. Его участники должны были исполнить песню о Второй мировой войне на родном языке, отмечали пропагандистские СМИ. Призовой фонд фестиваля составлял 5,5 млн рублей.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий как минимум трижды посещал Крым уже после того, как его временно оккупировала Россия. По данным журналистов, он приезжал на полуостров в 2016-2017 годах.