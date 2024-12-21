'Крым – это Украина!' В Севастополе оккупантам напомнили, чей полуостров. Эксклюзивные фото

Во временно оккупированном россиянами с Крыму местные жители продолжают напоминать захватчикам, кому на самом деле принадлежит полуостров. Активисты не прекращают акции сопротивления, выражая уверенность, что все оккупированные территории обязательно вернутся под контроль Украины.

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Так, жители Севастополя направили изданию OBOZ.UA фотографии с украинской символикой и посланием к оккупантам. На одном из снимков виден украинский флаг, сфотографированный на фоне стелы с надписью "Севастополь".

Севастопольцы подчеркнули, что они с нетерпением ждут ВСУ.

На другом изображении – записка с красноречивой надписью: "Крым – это не место для русского солдата".

"Привет из Севастополя! Крым – это Украина!" – добавляют местные жители.

Ранее сообщалось, что, несмотря на все угрозы, партизаны проводят на оккупированном полуострове смелые патриотические акции. Так, активисты движения "Желтая лента" опубликовали фото из Симферополя, Севастополя, Ялты, Евпатории и Джанкоя с символами украинского сопротивления. Таким образом украинцы напомнили, что местные жители ждут освобождения из-под российского гнета.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне превратили детский лагерь "Артек" во временно захваченном Крыму в пропагандистский "волонтерский" центр. В некогда образцовом лагере отдыха дети вынуждены плести маскировочные сетки и собирать дроны для военных РФ, совершающих преступления против украинского народа.

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