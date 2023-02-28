Крым – это Украина: в российском супермаркете обозначили вино из Ялты как украинскую продукцию. Фото

В одном из российских супермаркетов вино из временно оккупированного Крыма обозначили как продукцию из Украины. Это произошло в магазине в городе Санкт-Петербург.

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Соответствующие кадры опубликовали российские каналы в Telegram в понедельник, 27 февраля. На кадрах видны бутылки вина, а на полке, на которой оно стоит, надпись "Украина" и украинский флаг.

Речь идет о вине, которое производит завод "Массандра". Он расположен во временно захваченном страной-агрессором Россией городе Ялта в Крыму.

Жители России в комментариях устроили истерику. Один из пользователей написал, что директору этого магазина якобы нужно "уронить холодильник на голову". Другой человек написал, что такого государства вообще не существует.

Также россияне восстановление исторической справедливости назвали "провокациями и преступными действиями".

К слову, в комментариях также рассказали, что российский бренд одежды "Gloria Jeans" на этикетках новой коллекции пишет: "Изготовлено в Украине, город Луганск". Отметим, что Луганск находится в оккупации Россией с 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Спустя долгие годы оккупации Крыма российские захватчики не прекращают жесткие репрессии и преследования украинцев на временно оккупированном полуострове. В настоящее время РФ незаконно содержит в тюрьмах 180 политзаключенных, 116 из них – крымские татары.

– Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что у Украины есть планы по деоккупации полуострова Крым.

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