Итак, как стало известно из открытых источников, в центре Сум, оказывается, 13 апреля было награждение 117-й бригады в присутствии главы Сумской ОВА в университетском Конгресс-центре, по которому и произошёл прилёт,в следствие которого погибли 35 гражданских, в том числе 2 детей, и ранено 117 гражданских, включая 15 детей.

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Прилёт был и полтора года назад во время праздничного торжественного награждения 128-й бригады с массовым построением военных на плацу в Запорожской области вблизи линии фронта, за которое тоже никто пока что не был привлечён к ответственности.

Ждём сурового наказания виновных в ужасном преступлении, причём не только вражеских, но и "своих", а также максимально подробного информирования об этом наказании.