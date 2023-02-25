'Кровь украинцев будет и на наших руках': Шон Пенн призвал Байдена передать Украине современные истребители

Американский актер, кинорежиссер и продюсер Шон Пенн призвал президента США Джо Байдена передать Украине современные истребители. По его словам, неожиданная поездка американского лидера в Киев на этой неделе была в этом контексте "чрезвычайно обнадеживающей".

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Об этом сообщает Fox News. "Нет сценария, при котором Украина проиграет эту битву", – сказал двукратный обладатель премии "Оскар".

"Есть сценарий, в котором захватывается территория. [...] Но украинцы будут драться до последней капли крови. И эта капля крови будет на наших руках, если мы не экипируем их добросовестно", – отметил Шон Пенн.

Стоит отметить, что актер призвал правительства США и Польши предоставить Украине истребители еще в марте прошлого года, через две недели после широкомасштабного вторжения России.

Тогда Польша предложила передать США весь свой парк истребителей МиГ-29 в обмен на возможность купить американские F-16 в рамках сделки по укреплению украинских ВВС при модернизации своих самолетов самолетами НАТО.

Однако позже Пентагон объявил , что не поддержит предложение Польши, назвав этот шаг "высоким риском" для эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Пенн неоднократно призывал предоставить Украине более современные самолеты во время интервью для СМИ и в частных беседах с членами Конгресса. Он объяснил, что истребителей, которые в настоящее время используют украинцы, недостаточно для борьбы с более совершенной российской авиацией.

Администрация Байдена столкнулась с растущим давлением в контексте предоставления Украине современные истребители со стороны как республиканских, так и демократических законодателей, а также украинских правительственных чиновников, включая президента Владимира Зеленского.

В прошлом месяце Байден сказал репортеру Белого дома "нет", когда его спросили, планирует ли он отправить Украине истребители F-16.

Во время своего интервью Пенн вспомнил, что был в Киеве, когда Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. У него была встреча с Зеленским в ночь перед широкомасштабным вторжением.

Актер оставался в Украине еще несколько дней. Впоследствии он шесть раз возвращался в страну, включая ноябрьский визит, когда он вручил свою статуэтку "Оскар" Зеленскому. Его последний визит состоялся на прошлой неделе.

Стоит отметить, что накануне Шон Пенн в Берлине выступил на пресс-конференции, которая посвящена выходу фильма "Супердержава". В ленте рассказывается история президента Украины Владимира Зеленского. Во время своего выступления голливудская звезда назвал Путина военным преступником, добавив, что легче говорить со стеной, чем с ним.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше не исключают поставки Украине многоцелевых истребителей F-16 для защиты неба от российских ракет и дронов. Но там напомнили, что решение о предоставлении таких самолетов остается за НАТО.

Заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич уже объяснил, что Польша может предоставить Украине боевые самолеты F-16 или МиГ-29 только в рамках НАТО или более узкой коалиции. Однако сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.

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