Ужасная история с избиением и унижением военного в Смиле очень показательна. Но не только тем, что на военного напали – в конце концов, в стране десятки миллионов людей, и среди них, как и повсюду, есть свой процент подонков и животных в человеческом облике.

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Далее текст на языке оригинала.

Показова вона в першу чергу тим, що поліції було по*бать, а не по*бать було іншим військовим, які почали збирати гроші на премію тому, хто в будь-який спосіб накаже утирка. І це вже не перший випадок. І не останній.

Коли військові і ветерани відчувають, що їм ніхто не допоможе, вони кооперуються. І ні**я тут дивного немає, бо армія і є велика кооперація родів сил, підрозділів, окремих груп. І зараз все йде до того, що військові все частіше пробуватимуть наводити порядок власними силами – десь замість поліції, десь замість влади, десь замість СБУ.

Тому що це працюватиме завжди, на відміну від тієї ж самої поліції, яка "на низах" як правило підтримує військових, а от багатьом поліцейським майорам, полковникам і так далі набагато комфортніше мати справу з бандитами, з якими можна і в сауні ж*пу погріти, і завод попилити на долях. А військові – так а шо військові, з ними завод попиляти важко, вони не розуміють таких простих речей.

Якщо ви хотіли знати, як виглядає криза справедливості, накладена на корупцію і некомпетентність державного апарату – ось воно. Виглядає саме так. І чим закінчиться, здогадатися неважко. Хлопці прийдуть і порядок наведуть, тільки виглядатиме це так, шо Данія здригнеться.

Ще є шанс виправити ситуацію. Але я не бачу, щоб комусь це було потрібно.