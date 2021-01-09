Кривонос рассказал о нереализованном плане вытеснить РФ из Крыма в 2014 году

Согласно плану, в январе 2014 года боеспособные части украинских десантников и спецназовцев, поднятые по тревоге Генерального штаба, должны были вытеснить российских военных из Крыма.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

В 2014 году он руководил полком спецназа. По словам Кривоноса, в феврале десантники готовились отправиться в Крым. При этом операция по освобождению полуострова должна была начаться в марте. Планировалось, что они должны были войти в Крым и усилить украинские войска в Крыму.

Он рассказал, что тогда в Генштабе ВСУ разработали трехэтапный план освобождения полуострова. В Крыму на плановых учениях уже находилась рота 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

"ВСУ рассматривали вариант захвата наших территорий. И много военных частей были ориентированы действовать согласно этому плану, чтобы отразить возможные попытки захвата территорий. Среди них и части ВДВ: 25 воздушно-десантная бригада и 79 аэромобильная бригада", – поделился Кривонос.

По его словам, они должны были войти в Крым, занять позиции и усилить те группировки в Крыму, которые были в то время у ВСУ.

Кривонос пояснил, что операции помешало то, что 36 бригада – одна из самых боеспособных украинских частей в Крыму, находившаяся в Перевальном, была сдана россиянам.

"Бывшие коллеги отмечают, что командир части Сергей Стороженко сдал украинскую часть россиянам, но сначала он передал военным РФ бронетехнику", – рассказал Кривонос.

Наводчик-оператор БМП-2 36-й бригады береговой обороны Михаил Старостин рассказывал, что, по приказу Стороженко бойцы оставили технику в парке, в полутора километрах от казарм.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.