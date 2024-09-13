Критически не хватает дронов и РЭБ: бойцы в Покровске рассказали Порошенко, что им больше всего нужно на фронте

Побывавший в Покровске Петр Порошенко пообщался с представителями разных бригад и подразделений, которые сдерживают нашествие врага на этом направлении. Критически не хватает дронов и средств РЭБ – говорят бойцы.

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О том, что привез лидер "Евросолидарности" бойцам на Покровское направление и о чем говорят защитники, говорится в видео, которое Порошенко опубликовал в своем YouTube-канале.

"Мы находимся на Покровском направлении. Именно здесь решается судьба суверенитета и территориальной целостности Украины. Неожиданно у 411-го батальона начали заканчиваться FPV-шки, и очень не хватает РЭБа. Передаем и "восьмерку", и "десятку" FPV-шки, ночные FPV-шки, и дневные, "Мовики" разжились", – показывает Порошенко большой груз, который просто с колес уйдет на передовую.

"Приехали сегодня в 53-ю отдельную механизированную бригаду, где служит наш комбат Александр Погребиский. Привезли им еще одну партию качественных FPV-дронов, расходящихся на этом участке фронта со скоростью молнии, — 100 единиц "Джонни" и 100 "Старков". Также пригнали 1 пикап, 3 "Мовика", 3 купольных РЭБа "Шатро" и 2 зарядные станции "Bluetti", – отмечает Порошенко.

Александр Погребиский по-хозяйски осматривает ценный груз: "модернизированы уже РЭБы с большим количеством диапазонных частот. FPV "десятки", FPV "восьмерки" уже с новыми частотами в управлении". Порошенко добавляет: "Саша пожаловался, что по каким-то опасным дорогам вы его пускаете. Куда он эти пикапы девает, я не знаю. Но они у него летят. Ну и решили пригнать тебе пикап".

Подразделения Отдельного центра специальных операций "Восток" воюют с 2014 года: ДАП, Савур-Могила, остров Змеиный. Для выполнения боевых задач им отгрузили 200 FPV-дронов, 2 комплекса РЭБ и 2 "Bluetti". Десантники из 25-й бригады тоже получили 200 FPV-дронов, 2 РЭБа и 2 зарядные станции. А их собратьям из 46 ОАМБр передали 2 квадроцикла, 200 FPV, 3 "Мавика" и 2 РЭБа "Шатро".

Молодой, но уже закаленный в боях 411 отдельный батальон "Ястребы", специализирующийся на работе БПЛА и дронов, получил 160 FPV, 2 купольных РЭБа "Шатро" и 2 станции "Bluetti".

Под Покровском Порошенко также встретился с волонтерами из Ивано-Франковска. Недавно они объявили сбор на квадроциклы для 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр, которая в свое время защищала Изюм и Харьков, а сейчас воюет на Востоке. Порошенко пообещал волонтерам удвоить количество квадроциклов – так что к 10 машинам, купленным франковцами, добавил еще 10 своих.

Бойцы говорят – квадроциклы благодаря небольшим габаритам и маневренности стали незаменимым транспортным средством на фронте. Они доставляют боеприпасы и эвакуируют раненых. Штурмовые группы могут быстро передвигаться на место дислокации.

"Данный транспорт маневрен, малозаметен. У этой техники очень хорошая проходимость. Это большой плюс", – говорит боец 93-й бригады.

"Слушай, вот вы меня раскулачили. Наша команда из Франковска и присоединившийся к этому телеканал "Эспрессо" они сказали: Петр Алексеевич, один-два квадрацикла, мы соберем. Надо, чтобы вы подтвердили, что удвоите. А потом они приходят ко мне и говорят: Петр Алексеевич, уже 10 и 10 из вас. Я говорю: куда все? Все – в 93-ю", – в шутку обратился к волонтерам пятый Президент.

"Сейчас нам нужно сделать все совместно для того, чтобы остановить врага и не дать перерезать Покровск как коммуникационный центр всего западного Донбасса", – резюмирует Порошенко.