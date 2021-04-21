Криклий назвал безопасность в поездах "ментальной проблемой": охрану внедрили на восточном направлении

Актуальность проблемы безопасности пассажиров в поездах Украины, в том числе от изнасилований, связана с менталитетом граждан, так как для других стран она не характерна. В то же время "Укрзалізниця" взялась обеспечивать охрану в вагонах, в первую очередь – в поездах восточного направления.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью программе "Мокрик по живому" на "Громадському". Чиновник подчеркнул, что в стране также должна оперативно работать система неотвратимости наказания (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ни в одной стране нет такого, чтобы в поезде были охранники. Это проблема и специфика, которая существует у нас. И ее нужно решать. Нужно информировать, нужно жаловаться. Для этого у нас есть кнопки вызова полиции, есть мобильная связь", – отметил Криклий.

Он добавил, что "на ближайших станциях" должна быть эффективная судебная система, а за такие преступления, как изнасилования, – уголовная ответственность.

"Иначе выходит так, что человек попробовал изнасиловать, не понимая, какая за это ответственность, какие последствия, а потом иногда можно нивелировать ответственность за этот случай", – сказал Криклий.

По словам министра, на некоторых ночных поездах, "где самые большие риски", уже внедрена внутренняя охрана, но в целом ситуация, когда нужно думать о таких мерах, является ненормальной.

"Тут вопрос не только в поездах. Тут на самом деле и ментальная проблема, если говорить в первую очередь о ночных поездах дальнего следования, где уже есть представители внутренней охраны. Понятно, что их немного, не в каждом вагоне, но на поезд несколько есть... Не все, но наиболее рисковые [поезда] обеспечены. Например, на Мариуполь. По остальным точно не подскажу, но в первую очередь это восток Украины", – заявил министр.

По его словам, охраной будут обеспечены "точно не половина и не треть" поездов, а лишь порядка 10-20%.

"Недавно также был случай, когда парни из Госспецсвязи немного перебрали (выглядит так), и начали стрельбу. Никто не пострадал, к счастью. Наверное, какой-то лесной зверь проник в их купе", – пошутил Криклий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ночь на 1 августа 2020 года в поезде Мариуполь – Киев мужчина напал в купе на телеведущую Анастасию Луговую, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.

Муж пострадавшей рассказал, что нападавший хотел заплатить, чтобы она не вызывала полицию. Проводники также предлагали взятку женщине, поскольку ее обидчик ехал в поезде без билета, за что их могли уволить с работы.