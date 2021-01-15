В ПЦУ развенчали мифы о ныряниях в прорубь на Крещение

Ныряние в прорубь на Крещение, которое празднуется 19 января, не смывает грехов.

Об этом на своей странице в Facebook напомнил заместитель главы управления внешних церковных связей Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий Зоря. Он захотел развенчать несколько мифов об этом празднике.

"Грехов купание не смывает – для очищения от грехов существуют исповедь и другие таинства. Также ныряния в прорубь не составляет содержания праздника и не является заменителем участия в богослужении и молитве", – написал церковник.

Он добавил, что какого-либо церковного предписания о необходимости купаться в ледяной воде в этот день нет.

Обычай ныряния в прорубь на Крещение появился в Украине совсем недавно – в конце 1990-х – начале 2000-х годов.

Напомним:

Крещение – один из важнейших праздников для православных, посвященный описанному в Евангелии крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

О главных традициях и обычаях праздника, его истории, приметах и запретах читайте далее в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Роман Мурмыло ранее спрогнозировал, что погода в Украине в Крещенский Сочельник, в ночь с 18 на 19 января, ожидается самой морозной в текущем периоде похолодания.