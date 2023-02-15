Блог | Александр Левченко: Кремлевская мифология: из 3200-летней истории полуострова Крым был российским меньше 170 лет

Так называемый "постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации" Георгий Мурадов заявил, что вторжение в Крым закончится катастрофой для стран Запада, потому что полуостров является "колыбелью русской цивилизации". Если бы это сказал какой-нибудь малограмотный пропагандист с кремлёвского телевидения, это было бы понятно. Для русских шовинистов там, где берёза ​​растёт, уже есть Россия. Но Мурадов является представителем оккупационной администрации в Крыму. Его отправили из Москвы на должность так называемого вице-премьера российского оккупационного правительства Крыма. Он пишет в своей биографии, что доктор исторических наук, то есть должен был бы иметь хотя бы начальные, но объективные знания хода мировой и отечественной истории. Он глубокий российский шовинист, а этнически лишь наполовину русский, так как его отец армянин, как и у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который является тайным владельцем крупнейших золотых приисков в Нагорном Карабахе, что был оккупирован Арменией при помощи российской армии в первой половине девяностых годов прошлого века, а сейчас Азербайджан своими военными действиями потихоньку возвращает его в своё государственно-правовое пространство. У Мурадова очень близкие отношения с Лавровым не только из-за общего этнического происхождения, но и потому, что он когда-то был послом на Кипре, а Лавров в то время был главой дипломатической миссии РФ при ООН в Нью-Йорке.

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Мы видим, что все кремлёвские пропагандисты, московские политики и чиновники в оккупированном Крыму используют фальсифицированный тезис о том, что полуостров якобы всегда был русским. Никто из серьёзных историков, кроме московских и петербургских, не осмелится утверждать такой большой вздор. Но российские политики и псевдоисторики уже давно продают своему народу и другим странам миф о том, что Россия якобы всегда присутствовала в Крыму, а это далеко не соответствует действительности. Первая большая ложь о том, что "Крым — колыбель русской цивилизации". Имеется в виду 988 год, когда Великий князь Киевский Владимир крестился в Крыму и женился на Анне, дочери византийского императора Василия II. После этого князь Владимир вернулся в Киев и крестил всё население Киевской Руси. При этом в Киеве, Чернигове, Переяславе и других городах, где проживал титульный народ - руссы, всё шло быстро и без эксцессов, а вот в Новгороде, Пскове, Смоленске было много беспорядков и киевскому войску приходилось принуждать местное население, которое называло себя русскими, принять учение Христа. Мурадову следует напомнить, что в то время Москвы, от которой ведёт свою историю Россия, ещё не существовало (основана только в 1147 г.), а Киев, от которого берёт свое начало Украина, был основан в 482 г., то есть на 665 лет раньше. Фальсификатор истории Владимир Путин хочет представить, что Киев якобы является колыбелью русского народа, при этом он не знает, что русские сформировались как смесь автохтонных на территории нынешней РФ племён финно-угорского происхождения и частично местных восточных племён балтов (предки латышей и литовцев) со славянами, пришедшими на эти пространства только в середине VIII-го в. из Польши. А это племена вятичей, переселившихся в бассейн Москвы-реки и южнее, словен, пришедших в район нынешних Новгорода и Твери, кривичей – прибывших в регион между нынешними Псковом и Смоленском. В то время в течение 300 лет уже функционировало первое Киевское государство, объединившее автохтонные славянские племена в среднем течении Днепра. И это были первые славянские объединения антов и склавинов и их потомков племён полян, древлян, северян, волынян, белых хорватов, уличей и тиверцев. Таким образом, ни Владимир Путин, ведущий своё происхождение из Тверской области, ни Мурадов, ни Лавров, ставшие пропагандистами шовинистической политики Кремля, никакого отношения к Киеву и Великому князю Владимиру Крестителю не имеют. Население района Москвы-реки приняло христианство на 200 лет позже Киева и этнически не имеет ничего общего с украинцами как прямыми потомками первых автохтонных славян - антов и склавинов.

За последние 3200 лет, когда мы точно знаем, какие народы проживали в Крыму. Российская империя оккупировала полуостров в 1783 г. и только после этого началось переселение новых жителей в Крым из далёких русских городов и деревень. Крым находился в составе Российской империи 134 года до её падения в 1917 г. Три года была гражданская война, когда власть несколько раз переходила из рук в руки. В 1921 г. Крым стал автономной республикой в ​​составе Российской Федерации и оставался таковым до 1954 г., то есть 33 года. Но в 1941-1944 годах полуостров находился под нацистской оккупацией, так что минус три. Всего 164 года. В конце февраля - середине марта 2014 г. Российская Федерация оккупировала полуостров своей армией и попыталась объявить аннексию якобы после всенародного референдума, который проходил в течение двух недель под дулами российских автоматов.

Для сравнения, киммерийские племена правили Крымом пять столетий - с XII-го века до нашей эры до VII-го века до нашей эры. В это время в горную часть полуострова пришли племена тавров с территории Северного Кавказа. Поэтому полуостров часто носил название Таврида. Позже, на протяжении более 900 лет в Крыму доминировали скифские племена. В начале 3-го ст. они были разгромлены вновь прибывшими германскими племенами готов. Киммерийцы и скифы — племена иранского происхождения. В конце 4-го ст. н.э. в Крыму появляются гунны, как первый тюркоязычный народ, пришедший из далёких равнин Азии. С конца 6-го ст. до конца 9-го ст. в Крыму господствовали тюркоязычные племена хазар, а это триста лет. Они оставили после себя один из коренных народов Крыма - караимов. После падения Хазарского каганата сдесь побывали венгры, которые переселялись на Дунайские равнины и печениги, как один из тюркоязычных кочевых народов. С конца X-го в. до середины XII в. восточный Крым и пролив между Чёрным и Азовским морями контролировались Тмутараканьским княжеством, созданным киевским князем и находившимся под властью Киева и Чернигова на протяжении 150 лет. После этого Крымом в течение 200 лет правили тюркоязычные кочевые племена половцев. Они были предками нынешнего основного автохтонного народа - крымских татар, также принявших в свой этногенез народы, пришедшие во время монгольских нашествий в первой половине XIII-го в. После монгольского завоевания Крым вошёл в состав Золотоордынского государства с центром в городе Сарай-Бату, который был основан в низовьях реки Волги. В 1449 г. было создано Крымское ханство, отделившееся от Золотой Орды и основанное крымскими татарами. Это государство функционировало 324 года до русского завоевания в 1783 г. Следует также отметить, что с 6-го в. до н.э. на побережье Черного моря в Крыму были образованы греческие города-государства (Пантикапей, Херсонес, Евпатория) из переселенцев древнегреческих государств. Они были связаны торговлей со своими родными территориями на протяжении многих столетий. В начале нашей эры сюда пришли войска Римской империи, позже на Крым сильно повлияла Византийская империя. Южная приморская часть полуострова находилась под властью Генуи и Венеции с середины 13-го в. до 1475 года. В южных горных районах Крыма в это время из потомков германских готов образовалось княжество Феодоро. В 1475 г. территория этого княжества, а также территории, находившиеся под контролем Генуи и Венеции, были захвачены османской армией, находившейся там до конца 18-го века.

С 1954 по 2014 год Крым был составной частью Украины с центром в Киеве, как это было в X-XII веках. Таким образом, Крым находился под Киевом в общей сложности 210 лет, под скифами 900 лет, а крымскими татарами – 324 года в составе Крымскго ханства и их прямых родственников половцев ещё 200 лет, то есть всего 524 года. Таким образом, российское правление Крымом составляло менее 170 лет за последние 3200 лет истории полуострова и это далеко не вечность. Это должен был знать доктор исторических наук Мурадов, не говоря уже о незнайках мстории Путине и Лаврове.