Кремль потребовал от спецслужб организовать антиукраинские протесты во Франции и Бельгии – Nowiny Polskie

Спецслужбы России намерены задействовать свою агентуру во Франции и Бельгии для организации антиукраинских демонстраций против поставок боевых самолетов Киеву.

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Об этом пишет польское издание Nowiny Polskie.

"Протесты станут ответом на решение Польши поставить первые 4 истребителя МиГ-29 Киеву. Для создания массовости прокремлевских протестов российская пропаганда будет использовать кадры неутихающих во Франции демонстраций против пенсионной реформы, а организаторы антиукраинских митингов постараются собирать своих немногочисленных "сторонников" вблизи эпицентров антиправительственных акций", –сказано в публикации.

По данным Nowiny Polskie, известно о планах российских спецслужб поддержать проведение трех антиукраинских акций – в Париже 18 марта, в Тулузе 19 марта и в Брюсселе 4 апреля.

За организацией протестов в Париже стоит бывший близкий соратник Марин Ле Пен французский политик Флориан Филиппо/Florian Philippot.

Ранее на своей странице в Twitter он призвал выйти на митинг против решения польских властей передать Украине боевые самолеты, поскольку, по мнению Филиппо, таким образом Польша втягивает Евросоюз и НАТО в войну с Россией. Кроме этого, Филиппо открыто назвал украинцев "нацистами" и активно продвигает российские нарративы.

"В феврале 2023 года Филиппо уже проводил подобную манифестацию под лозунгами "Нет третьей мировой!", "Выходим из НАТО" и "Нет поставкам оружия Украине". Мероприятие было активно растиражировано росСМИ", – напоминают Nowiny Polskie.

Издание также отмечает, что Филиппо – бывший руководитель избирательной кампании Марин Ле Пен, а теперь лидер партии "Патриоты", не имеющей ни одного кресла в Национальной ассамблее. С 2012-го по 2017 год он занимал должность вице-президента тогда еще "Национального фронта" и был замешан в скандале, когда партия брала ссуду на свою предвыборную кампанию у Первого чешско-российского банка, контролируемого Геннадием Тимченко – близким другом Путина. Несколько лет подряд Филиппо считался самым медийным представителем "Национального собрания", уступая разве что Марин Ле Пен. Он узнаваемый во Франции, а это значит, что он и дальше будет появляться во французских и российских медиа во время манифестаций и очередных выборов, продвигая нарративы Кремля.

Другим организатором антиукраинских протестов, которые пройдут 19 марта в Тулузе и 04 апреля у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, является руководитель организации "Русофоны Пиренеев", 39-летняя гражданка Франции и России Анна Новикова. "Участники потребуют от французских и европейских политиков принять во внимание их электронную петицию на сайте французского парламента об отмене введенных санкций против России", – пишет издание.

Как сообщают Nowiny Polskie, в демонстрациях консолидированных пророссийских сил под лозунгом #StopKillingDonbass и против поставок оружия Украине планируют принять участие лица, которые ранее в качестве журналистов и наблюдателей находились на временно оккупированных территориях Украины и освещали события в интересах Москвы.