Кремль может готовить информусловия для ударов по украинским АЭС: в ISW объяснили, что стоит по заявлению Минобороны России

В Министерстве обороны России отреагировали на призывы систематически атаковать электроэнергетическую инфраструктуру, обеспечивающую украинские атомные электростанции (АЭС). Теперь Кремль может готовить информусловия для ударов по таким объектам.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War) от 21 февраля. Известные российские пропагандисты недавно призвали российских военных систематически наносить удары по электрическим подстанциям, чтобы заставить украинских чиновников проводить аварийные отключения.

Уже 19 февраля Минобороны РФ ложно заявило, что украинские официальные лица якобы планируют фальшивые атаки на опасные радиационно-опасные объекты в Украине, чтобы обвинить российские силы в нанесении ударов по этим объектам в нарушение Конвенции о ядерной безопасности в преддверии 11-й чрезвычайной специальной сессии Совета Безопасности.

"Минобороны России может начать информационную операцию, направленную на установление информационных условий для нанесения таких ударов и потенциальных радиологических инцидентов, которые могут возникнуть в результате систематического отключения объектов от энергоснабжения", – утверждают в ISW.

При этом, по словам экспертов, такие атаки вряд ли приведут к радиационным инцидентам.

Напомним: во время атаки РФ по Украине 18 февраля две российские ракеты в очередной раз пролетели вблизи Южноукраинской АЭС. Расстояние пролета было опасно близким.

Напомним: во время атаки РФ по Украине 18 февраля две российские ракеты в очередной раз пролетели вблизи Южноукраинской АЭС. Расстояние пролета было опасно близким.

