Красный Крест передал Украине мешки для тел российских оккупантов, – Верещук

Екатерина Белоброва
Общество
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Красный Крест передал Украине мешки для тел российских оккупантов, – Верещук
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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Международная организация "Красный Крест" снабдила нашу страну мешками для тел для российских солдат, количество которых растет с каждым днем. Киев был вынужден обратиться к России с запросом о вывозе останков оккупантов с украинской земли, но ответа так и не последовало.

Об этом политик рассказала во время телемарафона "Украина 24". С учетом того, что с первого дня вторжения армия российских захватчиков несет колоссальные потери, собственный резерв мешков заметно истощился.

"Красный Крест предоставил нам крупную партию мешков. У нас самих достаточного количества не было", – пояснила Верещук в студии телеканала.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Верещук назначена главой Координационного штаба по обращению с военнопленными.

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Красный Крест передал Украине мешки для тел российских оккупантов, – Верещук

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