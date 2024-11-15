Красный флажок: Ступак предположил, что после войны экс-сотрудников ТЦК не захотят брать на работу. Видео

Украинское общество возмущено как действиями, так и состоянием отдельных лиц из Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. И это возмущение против ТЦК "на 90% аргументировано".

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Так, в эфире OBOZ.UA отметил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он даже предположил, что после войны экс-работникам ТЦК никто не предоставит работу.

"Кого (правоохранители) начинают хватать – в Броварах, в Борисполе Киевской области, по регионам, военком Борисов – господи там миллионы долларов, миллионы! Деньги просто лежат большими штабелями. Понятно, что у людей есть возмущение", – говорит Ступак.

Он подчеркнул, что работники ТЦК "всегда людей упаковывают", только надев на лицо маску.

"Обязательно. Потому что у тех людей есть большие опасения, что когда закончится война, то их начнут узнавать. "А ,так это же ты работал ТЦК? Все, на работу мы тебя принимать не будем", – считает эксперт.

Он отметил, что знает точно работодателей, которые именно так и рассуждают в отношении людей из ТЦК.

"На будущее, когда они будут набирать себе работников, в том числе среди бывших военных, работники ТЦК будут этаким красным флажком: а не работал ли этот человек в системе территориальных центров комплекувания, не занимался ли он этой бусификацией? Это будет такое стоп- письмо: "А, так ты ТЦК был? Военным – велкам, а тебе – до свидания", – уверен Ступак.

Напомним, что народная депутат Марьяна Безугла вообще считает, что в Украине нужно расформировать территориальные центры комплектования, которые занимаются мобилизацией.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили на коррупционной схеме чиновника одного из районных ТЦК. Злоумышленник предложил мужчине, который не стал на военный учет и отказался проходить ВЛК, заплатить 4,6 тысяч долларов за неуплату штрафов и незаконную отсрочку.

А во Львове задержали чиновника районного ТЦК по подозрению в предоставлении неправомерной выгоды уполномоченному на проведение проверки лицу. Речь идет о попытке работника ТЦК подкупить коллегу за две тысячи долларов.

Также на взятке поймали заместителя Ивано-Франковского областного ТЦК, а также двух служащих одного из районных ТЦК в Прикарпатье. Фигуранты создали коррупционные схемы по "помощи" для мужчин призывного возраста во избежании мобилизации.

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