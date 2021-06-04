Коваленко устроила разнос нежинским чиновникам за срыв ремонта в горбольнице. Видео

Срыв сроков ремонта приемного отделения экстренной медицинской помощи Нежинской центральной горбольницы станет предметом расследования правоохранительных органов.

Об этом заявила глава Черниговской областной госадминистрации Анна Коваленко в ходе рабочей поездки в Нежин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Представители заказчика ремонтных работ, Нежинского городского совета, пояснили фактическую приостановку работ ненадлежащей подготовкой пакета документов для Государственной архитектурно-строительной инспекции.

"Я даю три дня. Если работы не будут возобновлены и выполнены в надлежащие сроки, мы будем вынуждены вернуть предоставленное государством оборудование в Министерство здравоохранения, а по поводу законности использования государственных средств – обратиться в правоохранительные органы", – сообщила Анна Коваленко.

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В июле 2020 года постановлением Кабинета Министров Украины на реализацию проекта ремонта приемного отделения экстренной медицинской помощи Нежинской центральной горбольницы предусмотрено 13,7 миллионов гривен субвенции из государственного бюджета. Средства выделены в полном объеме.

Также приказом Министерства здравоохранения Украины от 20.11.2020 для КНП "Нежинская центральная городская больница имени Николая Галицкого" утверждено распределение компьютерного томографа, который в начале марта 2021 года был доставлен в больницу. В апреле 2021 года в больницу поступили рентген аппараты и аппарат УЗИ.