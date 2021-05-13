Коваленко – об учениях по теробороне на Черниговщине: явка более 100%

Явка резервистов по повесткам на учения территориальной обороны в Черниговской области, которые стартовали 12 мая, в первый день призыва составила 112%.

Об этом сообщила глава Черниговской ОГА Анна Коваленко. Она пояснила, что сверхплановая явка в первый день учений – личная инициатива резервистов, призыв которых был запланирован на последующие дни, передает пресс-служба ОГА.

"Высокая явка резервистов на учениях теробороны – это именно та лакмусовая бумажка, которая показывает общественные настроения в Черниговской области. Несмотря на различные пессимистические "прогнозы", Черниговщина в который раз не словом, а делом показала свой патриотизм. Я благодарна всем, кто присоединился к учениям территориальной обороны и горжусь, что Сиверский край имеет таких защитников и защитниц – своим решением вы показали неравнодушие к будущему Украины", – сказала Коваленко.

В ОГА напомнили, що12 мая начались плановые двухнедельные учебные сборы по территориальной обороне, в которых принимают участие 2000 военнообязанных оперативного резерва 2 очереди и резервистов 119 отдельной бригады территориальной обороны оперативного командования "Север".

Базовые лагеря будут размещаться в пределах Черниговского, Нежинского, Прилуцкого, Новгород-Северского и Корюковского районов и непосредственно в городе Чернигове.

Во время учений будут отрабатываться вопросы способности местных органов власти и органов военного управления к формированию отрядов территориальной обороны и подготовки личного состава к выполнению возложенных задач.