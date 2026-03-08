Которую никто не пошатнет, ее силу и мужество невозможно постичь: Порошенко выразил поддержку основательнице 'Госпитальеров'

Петр Порошенко выразил свою поддержку основательнице Медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Яне Зинкевич. Он отметил, что она "без единой копейки бюджетных денег" создала систему спасения и реабилитации раненых украинских бойцов, которая ежедневно выполняет свою миссию и никакие испытания не способны сломить волю и характер добровольца.

Видео дня

Об этом Петр Порошенко написал в соцсетях.

"Силу воли и мужество нашей невероятной Яны Зинкевич невозможно постичь. Юная девушка в 2014 году вместо вечеринок и развлечений выбрала спасение раненых военных. Создала уникальный Медицинский добровольческий батальон "Госпитальеры", который за эти годы вывез с поля боя более 42 тысяч раненых бойцов. Без единой копейки бюджетных денег создала организм, который ежедневно выполняет свою миссию", – написал пятый Президент.

"И даже страшная автокатастрофа, которая, казалось бы, перечеркнула все ее планы, не сломила Янин дух. Помню, как мы с Мариной во время визита в Израиль посещали ее в клинике, а потом очень радовались возвращению домой и в строй "Госпитальеров", – пишет Петр Порошенко.

"Я не раз встречался с "Госпитальерами" на передачах техники и помощи для их батальона. А когда Яна присоединилась к нашей парламентской команде, она усилила ее своей бескомпромиссностью и своим военным опытом", – отмечает лидер партии.

"Я точно знаю: никакие испытания не способны сломать ее волю и характер. И ни одна война не разрушит ее искренность и хрупкую душу. Яна, сегодня моя поддержка и доверие — тебе и твоей настоящей несокрушимости. Которую никто не поколеблет", – пишет Порошенко.