Космический транспорт и разведение верблюдов: Кабмин разработал список стратегических отраслей для бронирования

Правительство определяет стратегически важные предприятия, имеющие важное значение для экономики и где планируют бронировать работников. В этот список вошли пункты "космический транспорт" и "разведение верблюдов", но в нем нет экспортных предприятий, реально обеспечивающих развитие украинской экономики.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Там нет ни оборонных, ни промышленных предприятий. Зато в перечень сфер экономической деятельности, стратегически важной для экономики страны, попали: разведение верблюдов, штукатурные и малярные работы, издание каталогов, издание компьютерных игр, производство кино и телепрограмм", – написал нардеп.

Он отметил, что этот перечень выглядит абсурдно, ведь главной задачей сейчас удержание украинской экономики.

"Разведение верблюдов или производство сериалов теперь экономически важнее тех, кто обеспечивает наш ВВП и способность вести войну???", – резюмировал Гончаренко.

Напомним, ранее Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев с зарплатами более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

В свою очередь, глава Адвокатского объединения Кравец и партнеры адвокат Ростислав Кравец заявил, что "зарплатное" бронирование грозит остановкой градообразующим предприятиям, где работают тысячи человек, но их зарплаты не дотягивают до указанного камбином уровня.