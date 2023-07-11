Массовое убийство мирных людей является военным преступлением, преступлением против человечности и зачастую актом геноцида. Такое совершают лица, у которых нет ничего человеческого, поэтому они должны быть наказаны и преследованы не только на всю оставшуюся жизнь, но и после смерти. Нет никакого оправдания массовым убийствам мирных жителей, будь то в Руанде, Украине или Боснии и Герцеговине.

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Самым массовым убийством мирных жителей во время Второй мировой войны стала резня украинского населения в городке Корюковка, что в Черниговской области. Тогда в 1943 году в отместку за нападение партизан на венгерский военный отряд, помогавший нацистам в оккупации Украины, было убито почти 7 тысяч мирных жителей. Немецкий народ отказался от своего тёмного прошлого со времен нацизма. Нынешний президент Германии Вальтер Штайнмайер уже дважды приезжал в Корюковку, чтобы почтить память павших украинцев. Стоит ли удивляться, что никто с венгерской стороны так и не приехал просить прощения за преступления 80-и летней давности. Может быть, это просто лишний раз убеждает всех нас в том, какую опасную политику уже много лет ведёт Виктор Орбан и его политическое окружение.

11 июля 1995 года, ровно 28 лет назад, части Армии Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича ворвались в осажденный анклав Сребреница, который двумя годами ранее был объявлен "зоной безопасности" под защитой Объединенных Наций. Город был домом для десятков тысяч беженцев из близлежащих деревень, которые искали там убежища. Войска Ратко Младича собрали население, отделили женщин и самых маленьких детей, а затем систематически убивали всех мужчин старше 15 лет. Они вырезали более 8 тысяч безоружных людей только за то, что они были бошняками. Конвенция ООН о геноциде 1948 года определяет геноцид как "действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу". Именно это и произошло в Сребренице, согласно докладу Комиссии по расследованию событий в Сребренице и вокруг неё в 2004 году. Двумя наиболее ответственными лицами за резню в Сребренице были бывший президент боснийских сербов Радован Караджич и его военачальник Ратко Младич. Оба были пойманы и предстали перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии, где их признали виновными в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде.

В совместном заявлении Верховного представителя ЕС/вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля и еврокомиссара Оливера Варгеа в прошлом году по поводу годовщины геноцида в Сребренице было сказано, что "мы отмечаем годовщину памяти всех жертв и всех тех, кто до сих пор пропал без вести во время геноцида в Сребренице. Мы скорбим вместе с их близкими и друзьями, пережившими этот геноцид. В то же время мы не можем считать мир чем-то само собой разумеющимся. Неоправданная и неспровоцированная агрессия России против Украины вернула на наш континент жестокую войну. Массовые убийства и военные преступления, которые мы видели в Украине, напоминают аналогичные акты, которые мы видели на Западных Балканах в 1990-х годах".

В 2003 году власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины официально признали ответственность за массовые убийства мирного боснийского населения. В 2010 году парламент Сербии также осудил резню, но отказался признать её геноцидом.

В январе 2007 года Международный суд квалифицировал действия в Сребренице как "преступления геноцида". С другой стороны, в январе 2009 года Европейский парламент объявил 11 июля Днем памяти жертв геноцида в Сребренице. С 2001 по 2017 год Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии приговорил ряд командиров боснийских сербов к различным срокам тюремного заключения за резню в Сребренице. Командующий силами Республики Сербской Ратко Младич был приговорен к пожизненному заключению 22 ноября 2017 года. Определённое количество подсудимых были осуждены сербскими судами. В 2015 году РФ заблокировала в Совете Безопасности ООН признание резни в Сребренице актом геноцида. И как продолжение официальной политики Москвы, неудивительно, что российские солдаты учинили страшную кровавую расправу над мирным украинским населением в городе Буча под Киевом в 2022 году. Может быть, там погибло в десять раз меньше мирных жителей, чем в Сребренице, но почти в то же время в Мариуполе погибло может быть в десять раз больше чем в несчастном боснийском городке, из-за варварских российских бомбардировок и бесчеловечного лишения солдатами РФ украинских мирных жителей города возможности получения воды, еды и отопление.

Резня восьми тысяч бошняков в Сребренице и её окрестностях является чудовищным преступлением в моральном, человеческом и политическом смысле. Есть сведения, что возле Сребреницы действовали российские отряды добровольцев и казаков, помогавших армии Ратко Младича. Владимир Путин много раз обвинял украинцев, что они планируют приготовить на Донбассе вторую Сребреницу, а на самом деле сам совершил резню и массовые убийства в Буче та Мариуполе. Кремль, похоже, планировал превратить Украину в огромную Сребреницу, но этому помешали украинские Вооруженные силы при мощной международной поддержки. Каждый, кто не признаёт геноцид в Сребренице и сейчас толкает свои народы к ухудшению отношений и разжиганию новых войн на Западных Балканах, Украине и на всём европейском континенте. Международное сообщество, а также собственные народы должны твёрдо удерживать таких политиков от фатальных и неверных шагов. Сеяние смерти и убийств мирных жителей бросает на столетия тёмное пятно на всю нацию, которая это сделала и не отрекалась от преступников из своих рядов.