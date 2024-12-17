Корректировал ракетные удары по Днепру: российский агент следующие 15 лет проведет в украинской тюрьме

В Украине приговорили к заключению участника агентурной сети российской военной разведки (ГРУ), которая занималась корректировкой ракетных ударов оккупационных войск по Днепру. Предатель Украины, работавший на одной из местных ТЭС, проведет за решеткой следующие 15 лет.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в понедельник, 16 декабря. Вражеская ячейка была задержана в начале 2023 года, тогда поймали восьмерых российских агентов.

47-летний осужденный, как отметили в ведомстве, передавал в Россию координаты местных энергогенерирующих предприятий. Он был работником тепловой электростанции.

По данным следствия, предатель прибывал на места вражеских прилетов, фиксировал их последствия и корректировал повторные обстрелы. Кроме того, он шпионил за боевыми позициями подразделений ПВО, защищающих областной центр.

Полученные разведданные агент передавал российским оккупантам через бывшего жителя Днепра, который еще в 2014 году выехал в Россию и пошел на сотрудничество с российской спецслужбой.

"На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Расследование проводилось при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры", – отметили в СБУ.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что прокуроры отстояли в суде апелляционной инстанции приговор предателю и доказали, что он был завербован лидером пророссийской организации SERB.

Агент собирал данные о местах дислокации военных и техники ВСУ и передавал российским спецслужбам через мессенджер, добавляя фото, видео и метки на картах.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали двух подростков, взорвавших взрывчатки вблизи двух райотделов полиции в Харькове. Несовершеннолетних вовлекли в преступную деятельность против Украины российские спецслужбы.