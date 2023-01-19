Корпорация Meta и Минцифры пришли к согласию в вопросе о том, что в Facebook и Instagram не будет блокироваться информация о полке "Азов". Данное формирование известно благодаря отваге при защите Мариуполя Донецкой области от российских оккупантов.

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Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Этот шаг позволит упростить процесс распространения информации о военных преступлениях РФ.

"Удалось договориться с Ником Клеггом и Моникой Биккерт во время встречи в Давосе о публикации контента о полке "Азов" в социальных сетях от Meta", – заявил он.

Глава Минцифры отметил, что такие социальные сети, как Facebook и Instagram, которые достаточно распространены в мире, смогут стать эффективным инструментом для распространения правдивой информации о войне и военных преступлениях российских оккупантов. Благодаря данному решению в сети разблокированы сотни аккаунтов активистов и блоггеров.

"В настоящее время блокировка контента о полке "Азов" является самой острой темой в медийном пространстве. Я благодарю Meta за понимание и важное решение. Благодаря этом миллионы людей смогут узнать правду о подвиге смелых защитников Мариуполя. Это позволит уничтожить российскую пропаганду", – добавил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американской корпорации Meta Platforms бизнесмена Марка Цукерберга заявили, что с постами украинских пользователей в социальных сетях Facebook и Instagram работают украинские модераторы. Там заверили, что "вопреки некоторым мифам" они не испытывают никакого влияния из Москвы.

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