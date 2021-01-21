От коронавируса в Украине умерли более 240 человек за сутки
В Украине на утро четверга, 21 января, количество случаев COVID-19 выросло до 1 177 621, поскольку за прошедшие сутки инфицирование им подтвердили в 5583 граждан. Болезнь унесла еще 241 жизнь.
Всего жертвами коронавируса в стране стали 21 499 человек. К счастью, гораздо больше – 13 981 больной выздоровел за сутки (всего вылечились 914 730). Об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook, обновил данные также сайт СНБО.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве – 595, Запорожской области – 358, Львовской – 337, Харьковской – 302 и Днепропетровской – 295.
Среди новых зараженных – 229 медицинских работников и 173 ребенка. В больницы попали еще 1811 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 595 случаев;
Винницкая область – 186 случаев;
Волынская область – 154 случая;
Днепропетровская область – 295 случаев;
Донецкая область – 280 случаев;
Житомирская область – 184 случая;
Закарпатская область – 127 случаев;
Запорожская область – 358 случаев;
Ивано-Франковская область – 177 случаев;
Киевская область – 235 случаев;
Кировоградская область – 41 случай;
Луганская область – 124 случая;
Львовская область – 337 случаев;
Николаевская область – 170 случаев;
Одесская область – 223 случая;
Полтавская область – 244 случая;
Ривненская область – 251 случай;
Сумская область – 261 случай;
Тернопольская область – 150 случаев;
Харьковская область – 302 случая;
Херсонская область – 101 случай;
Хмельницкая область – 202 случая;
Черкасская область – 162 случая;
Черновицкая область – 209 случаев;
Черниговская область – 215 случаев.
Напомним: в статистике по заболеваемости COVID-19 в Украине не содержится информации о распространении инфекции на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.
В течение последних суток в стране было проведено 41 597 тестирований на диагностику коронавируса, в частности, 24 504 методом ПЦР и 17 093 методом ИФА. Всего с начала пандемии – 6 034 418 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине анонсировали создание реестра вакцинированных против COVID-19 и электронных паспортов вакцинации.
Также в Министерстве здравоохранения надеются, что пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад, поэтому можно будет говорить об ослаблении карантина в 2021 году.