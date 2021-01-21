От коронавируса в Украине умерли более 240 человек за сутки

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Коронавирус в Украине

В Украине на утро четверга, 21 января, количество случаев COVID-19 выросло до 1 177 621, поскольку за прошедшие сутки инфицирование им подтвердили в 5583 граждан. Болезнь унесла еще 241 жизнь.

Всего жертвами коронавируса в стране стали 21 499 человек. К счастью, гораздо больше – 13 981 больной выздоровел за сутки (всего вылечились 914 730). Об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook, обновил данные также сайт СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве – 595, Запорожской области – 358, Львовской – 337, Харьковской – 302 и Днепропетровской – 295.

Среди новых зараженных – 229 медицинских работников и 173 ребенка. В больницы попали еще 1811 человек.

Коронавирус в Украине за сутки

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 595 случаев;

  • Винницкая область – 186 случаев;

  • Волынская область – 154 случая;

  • Днепропетровская область – 295 случаев;

  • Донецкая область – 280 случаев;

  • Житомирская область – 184 случая;

  • Закарпатская область – 127 случаев;

  • Запорожская область – 358 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 177 случаев;

  • Киевская область – 235 случаев;

  • Кировоградская область – 41 случай;

  • Луганская область – 124 случая;

  • Львовская область – 337 случаев;

  • Николаевская область – 170 случаев;

  • Одесская область – 223 случая;

  • Полтавская область – 244 случая;

  • Ривненская область – 251 случай;

  • Сумская область – 261 случай;

  • Тернопольская область – 150 случаев;

  • Харьковская область – 302 случая;

  • Херсонская область – 101 случай;

  • Хмельницкая область – 202 случая;

  • Черкасская область – 162 случая;

  • Черновицкая область – 209 случаев;

  • Черниговская область – 215 случаев.

Ежедневный прирост новых случаев COVID-19 в Украине

Напомним: в статистике по заболеваемости COVID-19 в Украине не содержится информации о распространении инфекции на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Ежедневный прирост смертей от COVID-19 в Украине

В течение последних суток в стране было проведено 41 597 тестирований на диагностику коронавируса, в частности, 24 504 методом ПЦР и 17 093 методом ИФА. Всего с начала пандемии – 6 034 418 ПЦР-тестирований.

Ежедневный прирост выздоровлений от COVID-19 в Украине
COVID-карта Украины
Данные по заболеваемости COVID-19 в Украине

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УкраинаКоронавирусСНБОМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов