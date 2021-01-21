От коронавируса в Украине умерли более 240 человек за сутки

В Украине на утро четверга, 21 января, количество случаев COVID-19 выросло до 1 177 621, поскольку за прошедшие сутки инфицирование им подтвердили в 5583 граждан. Болезнь унесла еще 241 жизнь.

Всего жертвами коронавируса в стране стали 21 499 человек. К счастью, гораздо больше – 13 981 больной выздоровел за сутки (всего вылечились 914 730). Об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook, обновил данные также сайт СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве – 595, Запорожской области – 358, Львовской – 337, Харьковской – 302 и Днепропетровской – 295.

Среди новых зараженных – 229 медицинских работников и 173 ребенка. В больницы попали еще 1811 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 595 случаев;

Винницкая область – 186 случаев;

Волынская область – 154 случая;

Днепропетровская область – 295 случаев;

Донецкая область – 280 случаев;

Житомирская область – 184 случая;

Закарпатская область – 127 случаев;

Запорожская область – 358 случаев;

Ивано-Франковская область – 177 случаев;

Киевская область – 235 случаев;

Кировоградская область – 41 случай;

Луганская область – 124 случая;

Львовская область – 337 случаев;

Николаевская область – 170 случаев;

Одесская область – 223 случая;

Полтавская область – 244 случая;

Ривненская область – 251 случай;

Сумская область – 261 случай;

Тернопольская область – 150 случаев;

Харьковская область – 302 случая;

Херсонская область – 101 случай;

Хмельницкая область – 202 случая;

Черкасская область – 162 случая;

Черновицкая область – 209 случаев;

Черниговская область – 215 случаев.

Напомним: в статистике по заболеваемости COVID-19 в Украине не содержится информации о распространении инфекции на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.

В течение последних суток в стране было проведено 41 597 тестирований на диагностику коронавируса, в частности, 24 504 методом ПЦР и 17 093 методом ИФА. Всего с начала пандемии – 6 034 418 ПЦР-тестирований.

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