Коронавирусом в Украине заразились менее 6 тысяч человек за сутки: статистика по областях на 17 января
В Украине за предыдущие сутки диагностировали еще 5990 случаев коронавируса, и общее количество заражений выросло до 1 160 682. По этому показателю страна заняла 7 место в Европе.
От последствий COVID-19 умерли 20 802 человека (+116 за сутки), выздоровели 865 960 граждан (+8777). Об этом свидетельствуют данные, которые предоставил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 793, Киевской области – 362, Запорожской – 332, Одесской – 330 и Николаевской – 328. В частности, заболели 177 детей и 236 медработников, 2131 человек был госпитализирован.
Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки:
г. Киев – 793 случая;
Винницкая область – 176 случаев;
Волынская область – 178 случаев;
Днепропетровская область – 309 случаев;
Донецкая область – 234 случая;
Житомирская область – 155 случаев;
Закарпатская область – 141 случай;
Запорожская область – 332 случая;
Ивано-Франковская область – 153 случая;
Киевская область – 362 случая;
Кировоградская область – 35 случаев;
Луганская область – 101 случай;
Львовская область – 315 случаев;
Николаевская область – 328 случаев;
Одесская область – 330 случаев;
Полтавская область – 299 случаев;
Ривненская область – 145 случаев;
Сумская область – 224 случая;
Тернопольская область – 107 случаев;
Харьковская область – 315 случаев;
Херсонская область – 90 случаев;
Хмельницкая область – 168 случаев;
Черкасская область – 307 случаев;
Черновицкая область – 195 случаев;
Черниговская область – 198 случаев.
В официальной статистике Министерства здравоохранения отсутствует информация о ситуации с коронавирусной болезнью на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
За сутки в Украине было проведено 27 975 тестирований, в частности 19 548 методом ПЦР и 8427 методом ИФА. За все время пандемии – 5 953 987 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
врач Тарас Жиравецкий предположил, что суточный прирост инфицирований коронавирусом в Украине составляет около 40-50 тыс. и соответствует статистике Британии. По ого словам, общее количество переболевших украинцев вместе с детьми может достигать 13-15 млн человек.
В то же время медики говорят, что повторное заражение COVID-19 можно объяснить казусом статистики, а также ошибкой ПЦР-тестов, которые во многих случаях показывают ошибочный результат.