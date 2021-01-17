Коронавирусом в Украине заразились менее 6 тысяч человек за сутки: статистика по областях на 17 января

В Украине за предыдущие сутки диагностировали еще 5990 случаев коронавируса, и общее количество заражений выросло до 1 160 682. По этому показателю страна заняла 7 место в Европе.

От последствий COVID-19 умерли 20 802 человека (+116 за сутки), выздоровели 865 960 граждан (+8777). Об этом свидетельствуют данные, которые предоставил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 793, Киевской области – 362, Запорожской – 332, Одесской – 330 и Николаевской – 328. В частности, заболели 177 детей и 236 медработников, 2131 человек был госпитализирован.

Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки:

г. Киев – 793 случая;

Винницкая область – 176 случаев;

Волынская область – 178 случаев;

Днепропетровская область – 309 случаев;

Донецкая область – 234 случая;

Житомирская область – 155 случаев;

Закарпатская область – 141 случай;

Запорожская область – 332 случая;

Ивано-Франковская область – 153 случая;

Киевская область – 362 случая;

Кировоградская область – 35 случаев;

Луганская область – 101 случай;

Львовская область – 315 случаев;

Николаевская область – 328 случаев;

Одесская область – 330 случаев;

Полтавская область – 299 случаев;

Ривненская область – 145 случаев;

Сумская область – 224 случая;

Тернопольская область – 107 случаев;

Харьковская область – 315 случаев;

Херсонская область – 90 случаев;

Хмельницкая область – 168 случаев;

Черкасская область – 307 случаев;

Черновицкая область – 195 случаев;

Черниговская область – 198 случаев.

В официальной статистике Министерства здравоохранения отсутствует информация о ситуации с коронавирусной болезнью на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

За сутки в Украине было проведено 27 975 тестирований, в частности 19 548 методом ПЦР и 8427 методом ИФА. За все время пандемии – 5 953 987 ПЦР-тестирований.

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