В Украине госпитализировали более 2 тыс. человек из COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 10 января

В Украине за минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердили в 5011 человек, среди которых 113 детей и 164 медработника. В общем количество заражений достигло уже 1 115 026.

COVID-19 унес жизни 19 767 украинцев (+99 за сутки), а 791 598 смогли вылечиться (+5292). Обновленные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook и сайт СНБО.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области – 446, Киевской – 405, г. Киев – 404, на Харьковщине – 344 и Николаевщине – 327. В то же время 2100 человек с коронавирусной инфекцией попали в больницы.

Еще 5011 украинцев заболели COVID-19 Facebook Максима Степанова

Количество заболеваний коронавирусом в регионах за сутки:

г. Киев – 404 случая;

Винницкая область – 69 случаев;

Волынская область – 124 случая;

Днепропетровская область – 240 случаев;

Донецкая область – 186 случаев;

Житомирская область – 111 случаев;

Закарпатская область – 49 случаев;

Запорожская область – 207 случаев;

Ивано-Франковская область – 74 случая;

Киевская область – 405 случаев;

Кировоградская область – 85 случаев;

Луганская область – 142 случая;

Львовская область – 326 случаев;

Николаевская область – 327 случаев;

Одесская область – 446 случаев;

Полтавская область – 175 случаев;

Ривненская область – 159 случаев;

Сумская область – 149 случаев;

Тернопольская область – 150 случаев;

Харьковская область – 344 случая;

Херсонская область – 141 случай;

Хмельницкая область – 185 случаев;

Черкасская область – 302 случая;

Черновицкая область – 151 случай;

Черниговская область – 60 случаев.

Как известно, в официальной статистике отсутствует информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией среди жителей временно оккупированных районов Донетчины и Луганщины, а также Крыма.

Известно, что за прошедшие сутки лаборатории осуществили 23 245 тестирований, в частности 17 718 методом ПЦР и 5527методом ИФА. За все время пандемии в Украине проведено 5 769 908 ПЦР-тестирований.

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