В Украине госпитализировали более 2 тыс. человек из COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 10 января
В Украине за минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердили в 5011 человек, среди которых 113 детей и 164 медработника. В общем количество заражений достигло уже 1 115 026.
COVID-19 унес жизни 19 767 украинцев (+99 за сутки), а 791 598 смогли вылечиться (+5292). Обновленные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook и сайт СНБО.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области – 446, Киевской – 405, г. Киев – 404, на Харьковщине – 344 и Николаевщине – 327. В то же время 2100 человек с коронавирусной инфекцией попали в больницы.
Количество заболеваний коронавирусом в регионах за сутки:
г. Киев – 404 случая;
Винницкая область – 69 случаев;
Волынская область – 124 случая;
Днепропетровская область – 240 случаев;
Донецкая область – 186 случаев;
Житомирская область – 111 случаев;
Закарпатская область – 49 случаев;
Запорожская область – 207 случаев;
Ивано-Франковская область – 74 случая;
Киевская область – 405 случаев;
Кировоградская область – 85 случаев;
Луганская область – 142 случая;
Львовская область – 326 случаев;
Николаевская область – 327 случаев;
Одесская область – 446 случаев;
Полтавская область – 175 случаев;
Ривненская область – 159 случаев;
Сумская область – 149 случаев;
Тернопольская область – 150 случаев;
Харьковская область – 344 случая;
Херсонская область – 141 случай;
Хмельницкая область – 185 случаев;
Черкасская область – 302 случая;
Черновицкая область – 151 случай;
Черниговская область – 60 случаев.
Как известно, в официальной статистике отсутствует информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией среди жителей временно оккупированных районов Донетчины и Луганщины, а также Крыма.
Известно, что за прошедшие сутки лаборатории осуществили 23 245 тестирований, в частности 17 718 методом ПЦР и 5527методом ИФА. За все время пандемии в Украине проведено 5 769 908 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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