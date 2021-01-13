От коронавируса скончались почти 200 украинцев за сутки

По состоянию на утро среды, 13 января, в Украине официально подтверждено 1 130 839 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6409 – обнаружено за прошедшие сутки, скончались еще 195 человек.

От COVID-19 всего в стране умерли уже 20 214 человек, а 826 871пациент (+14 503 за сутки) полностью победил болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

Проведено тестирований за сутки – 59 931 (в частности методом ПЦР – 35 678, методом ИФА – 24 253).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 906 случаев;

Винницкая область – 211 случаев;

Волынская область – 143 случая;

Днепропетровская область – 105 случаев;

Донецкая область – 189 случаев;

Житомирская область – 101 случай;

Закарпатская область – 100 случаев;

Запорожская область – 529 случаев;

Ивано-Франковская область – 134 случая;

Киевская область – 280 случаев;

Кировоградская область – 117 случаев;

Луганская область – 228 случаев;

Львовская область – 277 случаев;

Николаевская область – 172 случая;

Одесская область – 513 случаев;

Полтавская область – 356 случаев;

Ривненская область – 235 случаев;

Сумская область – 159 случаев;

Тернопольская область – 127 случаев;

Харьковская область – 521 случай;

Херсонская область – 141 случай;

Хмельницкая область – 348 случаев;

Черкасская область – 269 случаев;

Черновицкая область – 165 случаев;

Черниговская область – 83 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Пандемия коронавируса в Украине. Максим Степанов в Facebook

Скриншот. Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 12 января от коронавируса скончались 15 711 человек, что стало рекордом с начала пандемии. Больше всего летальных случаев зафиксировали в США – 4259.