От коронавируса скончались почти 200 украинцев за сутки
По состоянию на утро среды, 13 января, в Украине официально подтверждено 1 130 839 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6409 – обнаружено за прошедшие сутки, скончались еще 195 человек.
От COVID-19 всего в стране умерли уже 20 214 человек, а 826 871пациент (+14 503 за сутки) полностью победил болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.
Проведено тестирований за сутки – 59 931 (в частности методом ПЦР – 35 678, методом ИФА – 24 253).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 906 случаев;
Винницкая область – 211 случаев;
Волынская область – 143 случая;
Днепропетровская область – 105 случаев;
Донецкая область – 189 случаев;
Житомирская область – 101 случай;
Закарпатская область – 100 случаев;
Запорожская область – 529 случаев;
Ивано-Франковская область – 134 случая;
Киевская область – 280 случаев;
Кировоградская область – 117 случаев;
Луганская область – 228 случаев;
Львовская область – 277 случаев;
Николаевская область – 172 случая;
Одесская область – 513 случаев;
Полтавская область – 356 случаев;
Ривненская область – 235 случаев;
Сумская область – 159 случаев;
Тернопольская область – 127 случаев;
Харьковская область – 521 случай;
Херсонская область – 141 случай;
Хмельницкая область – 348 случаев;
Черкасская область – 269 случаев;
Черновицкая область – 165 случаев;
Черниговская область – 83 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 12 января от коронавируса скончались 15 711 человек, что стало рекордом с начала пандемии. Больше всего летальных случаев зафиксировали в США – 4259.