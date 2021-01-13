От коронавируса скончались почти 200 украинцев за сутки

Карина Бондаренко Общество 08:14, 13.01.2021 Обновлено: 08:32, 13.01.2021

По состоянию на утро среды, 13 января, в Украине официально подтверждено 1 130 839 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6409 – обнаружено за прошедшие сутки, скончались еще 195 человек.

От COVID-19 всего в стране умерли уже 20 214 человек, а 826 871пациент (+14 503 за сутки) полностью победил болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

Проведено тестирований за сутки – 59 931 (в частности методом ПЦР – 35 678, методом ИФА – 24 253).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 906 случаев;

  • Винницкая область – 211 случаев;

  • Волынская область – 143 случая;

  • Днепропетровская область – 105 случаев;

  • Донецкая область – 189 случаев;

  • Житомирская область – 101 случай;

  • Закарпатская область – 100 случаев;

  • Запорожская область – 529 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 134 случая;

  • Киевская область – 280 случаев;

  • Кировоградская область – 117 случаев;

  • Луганская область – 228 случаев;

  • Львовская область – 277 случаев;

  • Николаевская область – 172 случая;

  • Одесская область – 513 случаев;

  • Полтавская область – 356 случаев;

  • Ривненская область – 235 случаев;

  • Сумская область – 159 случаев;

  • Тернопольская область – 127 случаев;

  • Харьковская область – 521 случай;

  • Херсонская область – 141 случай;

  • Хмельницкая область – 348 случаев;

  • Черкасская область – 269 случаев;

  • Черновицкая область – 165 случаев;

  • Черниговская область – 83 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Пандемия коронавируса в Украине.
Максим Степанов в Facebook
Скриншот.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 12 января от коронавируса скончались 15 711 человек, что стало рекордом с начала пандемии. Больше всего летальных случаев зафиксировали в США – 4259.

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