Від коронавірусу померло майже 200 українців за добу
Станом на ранок середи, 13 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 130 839 випадків коронавірусної інфекції. З них 6409 – за минулу добу, летальних – 195.
Від COVID-19 усього в країні померло вже 20 214 осіб, а 826 871 пацієнт (+14 503 за добу) повністю переміг хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
За останні 24 години найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.
Здійснено тестувань за добу – 59 931 (зокрема методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253).
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 906 випадків;
Вінницька область – 211 випадків;
Волинська область – 143 випадки;
Дніпропетровська область – 105 випадків;
Донецька область – 189 випадків;
Житомирська область – 101 випадок;
Закарпатська область – 100 випадків;
Запорізька область – 529 випадків;
Івано-Франківська область – 134 випадки;
Київська область – 280 випадків;
Кіровоградська область – 117 випадків;
Луганська область – 228 випадків;
Львівська область – 277 випадків;
Миколаївська область – 172 випадки;
Одеська область – 513 випадків;
Полтавська область – 356 випадків;
Рівненська область – 235 випадків;
Сумська область – 159 випадків;
Тернопільська область – 127 випадків;
Харківська область – 521 випадок;
Херсонська область – 141 випадок;
Хмельницька область – 348 випадків;
Черкаська область – 269 випадків;
Чернівецька область – 165 випадків;
Чернігівська область – 83 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 12 січня в світі від коронавірусу померло 15 711 осіб, що стало рекордом із початку пандемії. Найбільше летальних випадків зафіксовано в США – 4259.