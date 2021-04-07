Коронавирусом в Украине заболели более 15 тысяч за сутки, из них 636 – дети

По состоянию на утро среды, 7 апреля, в Украине официально подтверждено 1 784 579 случаев коронавирусной инфекции. Из них 15 415 – обнаружены за прошедшие сутки, 636 – дети.

От COVID-19 в стране умерли уже 35 498 человек (+481 за сутки), а 1 373 851 пациент (+11 472 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.

Проведено тестирований за сутки – 140 224 (в частности методом ПЦР – 59 049, методом ИФА – 23 778, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 397).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1417 случаев;

Винницкая область – 562 случая;

Волынская область – 390 случаев;

Днепропетровская область – 671 случай;

Донецкая область – 650 случаев;

Житомирская область – 465 случаев;

Закарпатская – 331 случай;

Запорожская область – 733 случая;

Ивано-Франковская область – 195 случаев;

Киевская область – 1092 случая;

Кировоградская область – 105 случаев;

Луганская область – 254 случая;

Львовская область – 1085 случаев;

Николаевская область – 412 случаев;

Одесская область – 1236 случаев;

Полтавская область – 482 случая;

Ривненская область – 666 случаев;

Сумская область – 586 случаев;

Тернопольская область – 569 случаев;

Харьковская область – 1017 случаев;

Херсонская область – 294 случая;

Хмельницкая область – 912 случаев;

Черкасская область – 745 случаев;

Черновицкая область – 351 случай;

Черниговская область – 195 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса. Максим Степанов в Facebook

Скриншот. Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 6 апреля в Украине зафиксировали больше всего новых случаев заражения коронавирусом, а также смертей от COVID-19 среди стран Европы.