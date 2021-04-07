Коронавирусом в Украине заболели более 15 тысяч за сутки, из них 636 – дети
По состоянию на утро среды, 7 апреля, в Украине официально подтверждено 1 784 579 случаев коронавирусной инфекции. Из них 15 415 – обнаружены за прошедшие сутки, 636 – дети.
От COVID-19 в стране умерли уже 35 498 человек (+481 за сутки), а 1 373 851 пациент (+11 472 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.
Проведено тестирований за сутки – 140 224 (в частности методом ПЦР – 59 049, методом ИФА – 23 778, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 397).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1417 случаев;
Винницкая область – 562 случая;
Волынская область – 390 случаев;
Днепропетровская область – 671 случай;
Донецкая область – 650 случаев;
Житомирская область – 465 случаев;
Закарпатская – 331 случай;
Запорожская область – 733 случая;
Ивано-Франковская область – 195 случаев;
Киевская область – 1092 случая;
Кировоградская область – 105 случаев;
Луганская область – 254 случая;
Львовская область – 1085 случаев;
Николаевская область – 412 случаев;
Одесская область – 1236 случаев;
Полтавская область – 482 случая;
Ривненская область – 666 случаев;
Сумская область – 586 случаев;
Тернопольская область – 569 случаев;
Харьковская область – 1017 случаев;
Херсонская область – 294 случая;
Хмельницкая область – 912 случаев;
Черкасская область – 745 случаев;
Черновицкая область – 351 случай;
Черниговская область – 195 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 6 апреля в Украине зафиксировали больше всего новых случаев заражения коронавирусом, а также смертей от COVID-19 среди стран Европы.