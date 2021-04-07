Коронавирусом в Украине заболели более 15 тысяч за сутки, из них 636 – дети

Карина Бондаренко Общество 08:16, 7.04.2021 Обновлено: 08:53, 7.04.2021

По состоянию на утро среды, 7 апреля, в Украине официально подтверждено 1 784 579 случаев коронавирусной инфекции. Из них 15 415 – обнаружены за прошедшие сутки, 636 – дети.

От COVID-19 в стране умерли уже 35 498 человек (+481 за сутки), а 1 373 851 пациент (+11 472 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.

Проведено тестирований за сутки – 140 224 (в частности методом ПЦР – 59 049, методом ИФА – 23 778, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 397).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1417 случаев;

  • Винницкая область – 562 случая;

  • Волынская область – 390 случаев;

  • Днепропетровская область – 671 случай;

  • Донецкая область – 650 случаев;

  • Житомирская область – 465 случаев;

  • Закарпатская – 331 случай;

  • Запорожская область – 733 случая;

  • Ивано-Франковская область – 195 случаев;

  • Киевская область – 1092 случая;

  • Кировоградская область – 105 случаев;

  • Луганская область – 254 случая;

  • Львовская область – 1085 случаев;

  • Николаевская область – 412 случаев;

  • Одесская область – 1236 случаев;

  • Полтавская область – 482 случая;

  • Ривненская область – 666 случаев;

  • Сумская область – 586 случаев;

  • Тернопольская область – 569 случаев;

  • Харьковская область – 1017 случаев;

  • Херсонская область – 294 случая;

  • Хмельницкая область – 912 случаев;

  • Черкасская область – 745 случаев;

  • Черновицкая область – 351 случай;

  • Черниговская область – 195 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса.
Максим Степанов в Facebook
Скриншот.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 6 апреля в Украине зафиксировали больше всего новых случаев заражения коронавирусом, а также смертей от COVID-19 среди стран Европы.

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