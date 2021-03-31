Коронавирусом в Украине заболели 11 тысяч за сутки, более 6 – выздоровели

По состоянию на утро среды, 31 марта, в Украине официально подтверждено 1 674 168 случаев коронавирусной инфекции. Из них 11 226 – обнаружены за прошедшие сутки, 491 – дети, 335 – медицинские работники.

От COVID-19 в стране умерли уже 32 825 человек (+407 за сутки – рекорд с начала пандемии), а 1 313 481 пациент (+6405 за сутки) полностью победил болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Статистика по коронавирусу в Украине. covid19.rnbo.gov.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook уточнил, что за минувшие сутки было госпитализировано 5 558 человек.

Проведено тестирований з сутки – 139 224 (в частности методом ПЦР – 61 839, методом ИФА – 21 984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 55 401).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев – 1100 случаев/1720 прививок;

Винницкая область – 439 случаев/860 прививок;

Волынская область – 254 случая/640 прививок;

Днепропетровская область – 209 случаев/1510 прививок;

Донецкая область – 705 случаев/420 прививок;

Житомирская область – 434 случая/970 прививок;

Закарпатская – 370 случаев/630 прививок;

Запорожская область – 737 случаев/900 прививок;

Ивано-Франковская область – 225 случаев/878 прививок;

Киевская область – 430 случаев/820 прививок;

Кировоградская область – 118 случаев/520 прививок;

Луганская область – 213 случаев/450 прививок;

Львовская область – 833 случая/1160 прививок;

Николаевская область – 247 случаев/850 прививок;

Одесская область – 1012 случаев/530 прививок;

Полтавская область – 293 случая/1050 прививок;

Ривненская область – 591 случай/630 прививок;

Сумская область – 487 случаев/680 прививок;

Тернопольская область – 202 случая/560 прививок;

Харьковская область – 906 случаев/550 прививок;

Херсонская область – 146 случаев/200 прививок;

Хмельницкая область – 664 случая/590 прививок;

Черкасская область – 374 случая/970 прививок;

Черновицкая область – 211 случаев/220 прививок;

Черниговская область – 26 случаев/360 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине. Максим Степанов в Facebook

Скриншот. Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская считает, что официальную статистику по коронавирусу в стране можно умножать на десять.