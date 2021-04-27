От COVID-19 вылечились более 17 тысяч украинцев за сутки, заразились почти 8 тысяч

По состоянию на утро вторника, 27 апреля, в Украине официально подтверждены 2 038 248 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7 915 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 42 950 человек (+432 за сутки), а 1 596 829 пациентов (+17 391 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

Осуществлен тестирований в сутки – 72239 (в частности методом ПЦР – 35761, методом ИФА – 15133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21345).

г. Киев – 869 случаев / 1079 прививок;

Винницкая область – 134 случая / 346 прививок;

Волынская область – 239 случаев / 332 прививки;

Днепропетровская область – 444 случая / 1374 прививки;

Донецкая область – 588 случаев / 398 прививок;

Житомирская область – 75 случаев / 342 прививки;

Закарпатская – 102 случая / 267 прививок;

Запорожская область – 552 случая / 660 прививок;

Ивано-Франковская область – 70 случаев / 172 прививки;

Киевская область – 390 случаев / 546 прививок;

Кировоградская область – 178 случаев / 183 прививки;

Луганская область – 251 случай / 108 прививок;

Львовская область – 353 случая / 670 прививок;

Николаевская область – 314 случаев / 479 прививок;

Одесская область – 580 случаев / 679 прививок;

Полтавская область – 651 случай / 507 прививок;

Ривненская область – 452 случая / 190 прививок;

Сумская область – 155 случаев / 335 прививок;

Тернопольская область – 201 случай / 383 прививки;

Харьковская область – 445 случаев / 546 прививок;

Херсонская область – 27 случаев / 110 прививок;

Хмельницкая область – 195 случаев / 507 прививок;

Черкасская область – 465 случаев / 443 прививки;

Черновицкая область – 108 случаев / 241 прививки;

Черниговская область – 77 случаев / 203 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, очередной всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в июне 2021 года в связи с Пасхой и майскими праздниками.