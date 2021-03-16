Коронавирусом в Украине заболели почти 1,5 млн человек, более 9 тысяч – за минувшие сутки
По состоянию на утро вторника, 16 марта, в Украине официально подтверждено 1 477 190 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 642 – обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 2 005 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 28 697 человек (+264 за сутки), а 1 232 209 пациентов (+6 202 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065), городе Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.
Проведено тестирований за сутки – 76 509 (в частности методом ПЦР – 38 738, методом ИФА – 18 275, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 496).Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 999 случаев;
Винницкая область – 924 случая;
Волынская область – 176 случаев;
Днепропетровская область – 269 случаев;
Донецкая область – 286 случаев;
Житомирская область – 130 случаев;
Закарпатская – 554 случая;
Запорожская область – 307 случаев;
Ивано-Франковская область – 467 случаев;
Киевская область – 512 случаев;
Кировоградская область – 46 случаев;
Луганская область – 101 случай;
Львовская область – 1065 случаев;
Николаевская область – 416 случаев;
Одесская область – 728 случаев;
Полтавская область – 313 случаев;
Ривненская область – 235 случаев;
Сумская область – 155 случаев;
Тернопольская область – 287 случаев;
Харьковская область – 596 случаев;
Херсонская область – 30 случаев;
Хмельницкая область – 253 случая;
Черкасская область – 243 случая;
Черновицкая область – 527 случаев;
Черниговская область – 23 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, иммунолог объяснил, почему главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел после прививки от коронавируса. Он рассказал, как это повлияет на течение болезни.