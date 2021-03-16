Коронавирусом в Украине заболели почти 1,5 млн человек, более 9 тысяч – за минувшие сутки

По состоянию на утро вторника, 16 марта, в Украине официально подтверждено 1 477 190 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 642 – обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 2 005 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 28 697 человек (+264 за сутки), а 1 232 209​​​​​​​ пациентов (+6 202 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065), городе Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.

Проведено тестирований за сутки – 76 509 (в частности методом ПЦР – 38 738, методом ИФА – 18 275, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 496).

г. Киев – 999 случаев;

Винницкая область – 924 случая;

Волынская область – 176 случаев;

Днепропетровская область – 269 случаев;

Донецкая область – 286 случаев;

Житомирская область – 130 случаев;

Закарпатская – 554 случая;

Запорожская область – 307 случаев;

Ивано-Франковская область – 467 случаев;

Киевская область – 512 случаев;

Кировоградская область – 46 случаев;

Луганская область – 101 случай;

Львовская область – 1065 случаев;

Николаевская область – 416 случаев;

Одесская область – 728 случаев;

Полтавская область – 313 случаев;

Ривненская область – 235 случаев;

Сумская область – 155 случаев;

Тернопольская область – 287 случаев;

Харьковская область – 596 случаев;

Херсонская область – 30 случаев;

Хмельницкая область – 253 случая;

Черкасская область – 243 случая;

Черновицкая область – 527 случаев;

Черниговская область – 23 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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