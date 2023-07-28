Королевская головоломка: разгадают только люди с идеальным зрением

Головоломки помогают человеку проверить его наблюдательность, внимательность и зрение. Регулярное решение таких задач улучшает умственные способности и когнитивные навыки на протяжении всей жизни, что снижает уровень развития различных заболеваний.

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Издание Daily Express создало головоломку в честь королевской семьи Великобритании. Задание смогут решить только те, у кого острое зрение и высокий уровень IQ.

Нужно найти чайник и чашку с горячим чаем менее чем за 10 секунд.

Мозг человека нуждается в регулярной умственной деятельности, чтобы быть в "здоровой" форме. Головоломки, квесты и логические игры стимулируют логическое мышление, улучшают математические способности и поднимают настроение.

Если вы все-таки не заметили чайник, внимательно посмотрите на верхний левый угол, а именно на крышу Букингемского дворца. А чашка спрятана прямо за ножкой стула трона, находящегося в правом нижнем углу.

Не волнуйтесь, если вам не удалось решить головоломку, для этого нужна практика и тогда вам будут под силу самые хитрые задачи.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку с мячом, которую нужно решить всего за 5 секунд.

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