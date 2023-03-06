Контролированная, но 'несколько напряженная': в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Ситуация на границе Украины с Беларусью полностью контролируема, однако "несколько напряженная". Причиной тому является то, что на белорусской территории присутствуют российские военные.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона. По его словам, оккупанты на данный момент находятся исключительно на белорусских полигонах.

Присутствие путинской армии или вражеской техники напрямую близко к украинской границе не фиксируется.

На самих же полигонах проходят совместные учения РБ и РФ, которые продолжаются уже не один месяц, а также подготовка российских военных, в частности, мобилизованных россиян.

"Такая подготовка длится несколько месяцев. В дальнейшем эти подразделения выводятся на территорию России и в дальнейшем направляются на восток нашей страны, где ведутся полномасштабные боевые действия. А на территорию Беларуси заходят новые подразделения", – объяснил спикер ГПСУ.

Кроме того, на участке украино-российской границы в пределах Черниговской, Сумской и части Харьковской областей ситуация также остается контролируемой. Ударной группировки в этом направлении оккупанты не имеют. При этом захватчики ежедневно обстреливают пограничные с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и даже пусков ракет авиацией.

Напомним, российский военный эшелон №962 25 февраля отправился со станции Слоним (Гродненская область Беларуси) на станцию Матвеев-Курган (Ростовская область России). К границе РФ с Донецкой областью Украины поехал поезд с 51 вагоном (5 пассажирских, 3 крытых, со снаряжением и 43 вагона-платформы).

Как сообщал OBOZREVATEL, армия Беларуси, вероятно, эксплуатирует оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", которые Россия использовала для обстрелов Украины. Об этом может свидетельствовать тот факт, что белорусское минобороны попыталось скрыть отметки о количестве боевых пусков на кабинах машин.