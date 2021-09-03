При каких условиях нужно платить штраф в столичном транспорте: объяснение КГГА

Киев почти полностью перешел на безналичную форму оплаты проезда в коммунальном общественном транспорте. Однако и киевляне, и гости столицы ежедневно попадают в неприятные ситуации, ведь не знают где и как купить билет. Не понимают люди и что делать в случае проблем с техникой, ведь это не освобождает их от уплаты штрафа. А штрафовать в Киеве уже начали и, не всегда правомерно.

Историями своих неудачных поездок украинцы делятся в Facebook. Чаще всего неприятности происходят с гостями столицы, которые не понимают новую систему оплаты.

"Купила в 19:22 билетик, а в 19:35 уже была оштрафована! Сканер не сработал, а я что-то Недосмотрела. В итоге группа контролеров из трех женщин заставили меня заплатить штраф на личную карточку одной из контролерок, потому наличности у меня не было " – пишет гражданка.

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Женщина приехала в Киев на несколько дней и не знала, как оплатить проезд. Пассажиры помогли ей загрузить Киев цифровой, но решить все до появления контролеров не удалось. В сети люди шокированы оплатить штраф пришлось на личную карточку контроллера.

Киивпастран с ответил гражданке комментарием, что разберется в ситуации. Другие люди советуют обращаться с официальным заявлением, ведь на своем примере так пытались уладить конфликтные ситуации с контроллерами в столичном транспорте.

Историй, когда граждане не могут справиться с цифровыми новинками, десятки, а то и сотни. Ежедневно в транспорте находятся те, кто держат деньги в руках в ожидании кассира, или направляются к водителю за билетиком. Главной проблемой люди считают то, что на остановках и в самих автобусах или троллейбусах нет доступной информации, где и как надо оплатить. И такая проблема существует не только в Киеве.

Главное, что советуют людям – погуглить. Тогда станет ясно, что в Киеве в троллейбусе уже нельзя оплатить наличными, а надо купить Kyiv Smart Card, загрузить Киев цифровой, или иметь карточку киевлянина. А вот туристам сложнее, им советуют подробнее рассматривать местность.

Источники OBOZREVATEL в департаменте транспорта в КГГА уверяют, что в ближайшее время на остановках столицы появятся все удобства для приобретения билетов.

"В подвижном составе есть информация с QR-кодом, чтобы загрузить приложение и сразу оплатить. Объявление есть не на всех остановках, но сейчас хотят на основных ставить автоматы, похожие на те, которые в метро. Уже был перечень остановок определен. Есть трудности, потому что у нас много остановок инвесторских и надо согласовывать вопрос об установлении автомата, там должно быть подключение к электроэнергии ", – рассказал источник.

Также в департаменте прокомментировали ситуацию с женщиной, которая будто отправила деньги на личную карточку контроллера. Все стороны пригласили в КГГА для обсуждения ситуации. Говорят, что работницы в лучшем случае может грозить увольнение.

Не секрет, что в столице не раз разоблачали псевдо контролеров. Поэтому, лучше знать как и кому надо платить штраф. Первое, что стоит запомнить – его платят только наличными. Контроллер отрывает специальную квитанцию, часть которой остается у него. Оплатить нужно только на месте.

"Если нет денег, то можно звонить кому-то, чтобы привезли, снять в банкомате. Если нет – контроллеры вызывают полицию", – рассказал источник.

Кроме того, киевлянам объясняют, что ни в каких официальных правилах и документах не разрешается просто выйти на следующей остановке и не платить штраф. Говорят, что это только по доброй воле контроллера, под хорошее настроение.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве и ряде крупных городов Украины перевозчики требуют повысить цены на проезд в общественном транспорте.