Блог | Александр Левченко: Конец кровавого диктатора – кумира Путина

70 лет назад ушёл из жизни самый кровавый "красный диктатор" Иосиф Сталин. Он убил миллионы невинных сограждан в борьбе с "внутренним врагом". Ещё 10 миллионов погибли от голода в Украине, на Кубани и Ставрополье.

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Даже кровожадный Гитлер ему был до колена. Сталин умер в своей официальной резиденции в Подмосковье и до сих пор не ясно, был ли он задушен товарищами по партии, которые ежесекундно дрожали, чтобы не быть арестованным пресловутым НКВД, или, будучи больным, возможно, ждал помощи от кого-то, когда был приступ, но никто из окружения и охраны так и не осмеливался войти в спальню без личного разрешения диктатора. Во всяком случае, смерть Сталина сильно облегчила жизнь большинству советского руководства, которое на протяжении последних 20-30 лет постоянно присягало на верность своему коммунистическому лидеру, но в течение последнего времени было сильно было напугано масштабами репрессий, включавших от простых людей до генералов и высшей партийной номенклатуры.

В этой стране, носившей название Советский Союз, никто не был уверен в своей безопасности. Агенты НКВД могли прийти за вами каждый день и в любое время, как на работе, так и дома, во время прогулки на улице, или какого-нибудь торжества. Гарантий нет, даже когда ты министр, или когда ты студент, пенсионер, ты можешь быть даже крестьянином где-нибудь в глуши или, может быть, известным актером. В один миг твоя жизнь может измениться со статуса уважаемого члена общества на "врага народа". Все твои прошлые заслуги никого не волнуют. Когда НКВД получает сигнал о том, что ты являешься подозрительным субъектом, тогда твоя песенка спета. Ты можешь всё объяснить в свою защиту на предстоящем и быстром суде, где тебе дадут несколько минут, чтобы оправдаться, но опять же, это никого не интересует. Решение суда уже подготовлено заранее. Ты получишь смертный приговор или десять-пятнадцать лет заключения в концлагерях Сибири. Эти лагеря были изобретением советского правительства для борьбы с внутренними врагами. Высокопоставленные нацисты из Берлина переняли это как ноу-хау и развили в Германии и завоёванных странах. Советский опыт борьбы со всеми недовольными внутри страны был перенят коллегами из Третьего рейха во время тесных отношений между Москвой и Берлином, установившихся в 1938-1940 годах. Тогда Сталин и Гитлер договорились о разделе Европы на зоны влияния. Большинство соседних с СССР стран были отданы под покровительство и управление Москвы, а все остальные были сферой деятельности германских нацистов.

Но в 1941 году, в конце весны, Гитлер передумал быть союзником Сталина, посчитав его извергом и даже личностью, лишённой человеческих качеств. Фюрер пришёл к выводу, что коммунисты стали злом и опасностью для всего континента и посчитал необходимым уничтожить их глобальный рассадник, которым стал Советский Союз. Итак, 22 июня 1941 г. вместо крупного удара по Британии армия Третьего рейха перешла границы Советского Союза. Началась новая фаза Второй мировой войны, инициированная Берлином и Москвой нападением на Польшу в сентябре 1939 года. Сталин тогда впал в депрессию и несколько дней не покидал своего кабинета в то время, когда Красная армия проигрывала одно сражение за другим Вермахту…

Иосиф Джугашвили родился в 1878 году в грузинском городке Гори и уже в 20 лет начал заниматься марксистской деятельностью. В 1912 году он получил партийное прозвище "Сталин", то есть человек из стали, но в более узких партийных кругах его называли "Коба", что по-грузински означает "человек без страха". В 1917 году он был в руководстве партии, когда к власти пришли большевики, а после смерти Владимира Ленина постепенно перебирает на себя руководство партией. Большевики начинали как борцы за создание государства рабочих и крестьян без эксплуатации, но быстро оказались на платформе жёсткого управления страной и уничтожения всех, кто хоть немного был против линии партии. Позже всё обернулось массовыми репрессиями, когда очернить и уничтожить кого угодно можно было только по наговорам соседа или коллеги по работе. Советский Союз тогда начал борьбу со всем остальным миром, который, по мнению Кремля, был капиталистическим и прогнившим. Москва приступила к созданию системы социалистических стран, которые вместе с СССР должны были бороться с мировым империализмом. После Второй мировой войны союзником СССР стала Югославия под властью коммунистов и их лидером Иосипом Брозом с партийным прозвищем Тито. Но в 1948 году Москва и Белград стали смертельными врагами. Сталин требовал смещения политического руководства Югославии и убийства самого Тито. Между двумя Иосипами завязалась жёсткая схватка. Но Сталину не удалось победить Тито, хотя политических поражений в его жизни было слишком мало. Внутри югославских коммунистов он рассчитывал на поддержку сторонников Москвы, которые только попытались что-то сделать, когда их всех арестовала югославская служба безопасности, которой непосредственно руководил Александр Ранкович в качестве министра внутренних дел. Всех, кто поддерживал Сталина или не был на стороне Тито, отправляли в тюрьму на Голи-Оток. Конечно, нельзя сравнивать условия пребывания в лагере на Голи-Отоке с концлагерем в Сибири, но система репрессий против всех несогласных с линией партии, определяемой исключительно партийным лидером, была одинаковой.

Для Владимира Путина Иосиф Сталин - кумир и образец подражания. Поэтому не стоит удивляться что шеф Кремля решил пойти войной против Украины, а на самом деле против западной цивилизации. Путин стал Сталиным современности. А вот для официального Пекина образцом поведения всегда были Тито и Югославия. Тито победил Гитлера, но фактически и Сталина. Так что Россия и Китай могут быть союзниками как до 1948 г. были СССР и Югославия. Но потом, как мы знаем, произошёл раскол, и только после серьёзных трансформаций в Москве отношения потихоньку нормализовались.

Политическим преемником Иосифа Джугашвили стал Никита Хрущёв, лично приехавший в Белград для восстановления двусторонних отношений между СССР и Югославией. На похороны Сталина прибыло всего несколько иностранных делегаций из вассальных стран СССР. На похоронах Тито их было самое большое количество со всего мира. После смерти Сталина сталинизм ушел в небытие, но возродился в 2000-м году, когда к власти в РФ пришёл Владимир Путин. После военного поражения российской армии в Украине или ухода нынешнего главы Кремля "в вечность" путинизм как современная форма сталинизма тоже рухнет и будет осужден Международным судом по вопросам агрессии против Украины, и исчезнет как идеология войны и анти человечности.