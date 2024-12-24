Кому нужно быть осторожным: астропрогноз на 24 декабря

Во вторник, 24 декабря, начался 23 лунный день. Луна находится в Весах, а Солнце – в Козероге.

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День обещает быть ярким и насыщенным. Об этом эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая, которая специально составила гороскоп недели.

"Вторник – всегда яркий день. Это эмоциональный день, это день насыщенный событиями. Я бы вам советовала немного за успокоиться, обратить внимание на свое дыхание, обратить внимание на свое тело, не перегружать себя в этот день", – сказала Исита Гая.

По мнению астролога, в этот вторник важно следить за своим здоровьем. Особенно внимательными, по ее словам, нужно быть людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями – сегодня для них существует высокая вероятность острых проблем. "Поэтому будьте осторожны, заботьтесь о себе, не торопитесь", – посоветовала она всем, кого беспокоит сердце.

По словам Иситы Гая, энергии в этот вторник будут очень сильными и бурными, возможна даже магнитная буря. "Поэтому больше отдыхайте в этот день, следите за своим телом, за внутренними чувствами, не перегружайте себя, и тогда этот день пройдет самым благостным образом для вас", – пообещала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 24 декабря для всех знаков, и рассказывал, кого ждет финансовый успех, а кому придется столкнуться с чувством ностальгии.

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