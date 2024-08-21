Комфортный быт для 165 тысяч военных: Порошенко и волонтеры передали на фронт уже более 200 стирально-душевых комплексов

Петр Порошенко вместе с волонтерами ОО "Дело Громад" уже передал в войска две сотни стирально-душевых комплексов. "Юбилейные" вагончики, открывающие третью сотню, тоже готовы отправляться на фронт.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Как рассказал пятый президент, проект в такой комплектации был начат в 2022 году после полномасштабного вторжения. Однако даже не думали, что будет такой большой спрос, – говорит Порошенко.

Каждый комплекс оборудован генератором, компрессором, баками для воды, твердотопливным котлом, а также четырьмя машинами – стиральными и сушильными. Вода быстро нагревается до комфортной температуры и подается на душевые точки порционно – это позволяет эффективно и экономно пользоваться душем одновременно четырем людям.

"Наша команда производит и передает эти комплексы для Десантно-штурмовых войск, Сухопутных и Воздушных Сил, ССО и территориальной обороны", – рассказывает Порошенко.

"Когда мы в июле 2022 года закупили первую баню, поняли, что можно лучше. И начали производить их самостоятельно. Бани настолько понравились воинам, что их просили еще и еще. Что означает 202 стирально-душевых комплекса для фронта? Это около 165 000 военных на передке, которые могут хотя бы раз в неделю помыться в горячем душе, постирать и высушить вещи. Могут отдохнуть, перезарядиться и вместе с грязью снять стресс", – объясняет пятый президент.

Петр Порошенко называет это самым теплым и комфортным проектом: "потому что нет ничего дороже наших людей".