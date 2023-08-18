Командующая Медицинскими силами проигнорировала публичные запросы относительно некачественных турникетов, – Яровая

Командующая Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко не ответила на запрос Общественного антикоррупционного совета при Минобороны относительно некачественных турникетов. На то, что они сейчас попали в медицинские аптечки, жалуются бойцы, парамедики и волонтеры.

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Об этом в эфире канала Эспрессо сообщила член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины, волонтер Дана Яровая. По ее словам, официальный запрос направили после многочисленных жалоб, чтобы выяснить, что это за турникеты и как они пересекли украинскую границу: как закупки или как гуманитарная помощь.

"Никакая страна НАТО не могла передать турникеты, которые мы видим на фото с фронта. Это подлог под САТ. А САТ – это стандарт, установленный во всех государствах НАТО. Ни один из них не закупает подделки и ни один из них не мог передать эти некачественные турникеты в качестве гуманитарной помощи", – говорит Яровая.

Она также отметила, что командующая Медицинскими силами Татьяна Остащенко сейчас игнорирует все публичные запросы и обращения: и журналистов, и волонтеров, и общественных организаций. Это может свидетельствовать только о том, что некачественные турникеты закупили за государственные средства, а в Украину завезли под видом гуманитарки.

"Кто-то не хочет нести ответственность за происходящее", – резюмировала Яровая.

Напомним, ранее Яровая заявляла, что занижение количества случаев с некачественными турникетами на нуле – лишь попытка погасить скандал. Он уже вышел на уровень комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Для доклада, как сообщалось еще 7 августа, комитет вызвал командующую Медицинскими силами ВСУ Татьяну Остащенко. Ей дали две недели, чтобы проверить все аптечки и заменить некачественные компоненты.