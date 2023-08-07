Яровая: уменьшение количества случаев с некачественными турникетами на нуле – лишь попытка погасить скандал

Скандал из-за некачественных турникетов на нуле вышел на уровень комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Для доклада комитет вызвал командующую Медицинскими силами ВСУ Татьяну Остащенко. Ей дали две недели, чтобы проверить все аптечки и заменить некачественные компоненты.

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Известная волонтер, член киевского общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая выразила мнение, что это была закупка, завезенная, как гуманитарная помощь.

Об этом она сообщила в эфире телеканала Эспрессо.

“Чтобы нам не рассказывали, более чем уверена, что это была закупка турникетов. Более чем уверена, что они были завезены, как гуманитарка. Такие "финты ушами" я видела в департаменте закупок за 2022 год", – сказала Яровая.

По ее словам, после скандала турникеты начали заменять, поэтому заявления должностных лиц о том, что случаи с некачественными турникетами не массовые, а единичные – лишь попытка погасить скандал. Яровая также отрицала заявление Остащенко о том, что "турникеты не имеют стандарта ни в одной стране".

“Технические условия для турникетов написаны, стандартизированы еще в 2015 году. Их можно найти на сайте Минобороны", – отметила волонтер.