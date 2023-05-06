Командиры открыто называют подчиненных 'пушечным мясом': в Генштабе рассказали о морально-психологическом состоянии в армии РФ

Участвующие в войне против Украины оккупанты РФ полностью деморализованы. Российские оккупационные войска деморализованы и больше не хотят воевать. Командиры открыто называют подчиненных "пушечным мясом".

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О морально-психологическом состоянии в армии РФ сообщили в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины. "Все чаще поступает информация о низком уровне морально-психологического состояния личного состава противника", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из подразделений российских оккупационных войск, расположенном в поселке Мулино Нижегородской области, командиры открыто называют подчиненных "пушечным мясом".

Кроме того, российские оккупанты жалуются на неудовлетворительное медицинское обеспечение, а также обеспеченность средствами индивидуальной защиты и экипировкой.

В то же время, около 50 процентов личного состава путинской армии не имеют возможности оформить платежные карты. В этой связи они опасаются, что в случае их гибели, их средства не достанутся семьям.

Стоит отметить, что находящиеся на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики находятся в панике от новостей о контрнаступлении Вооруженных сил. Поскольку путинская армия любит справляться с стрессом с помощью алкоголя, на захваченной территории запретили его продажу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 мая, Пригожин устроил показательную истерику на фоне тел "вагнеровцев" и обманул Герасимова и Шойгу. Владелец российского ПИК заявляет, что в том, что наемники понесут колоссальные потери в живой силе, виноваты именно эти представители военного руководства РФ, якобы умышленно устроившие для наемников "снарядный голод".