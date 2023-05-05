'Чтобы не проспали контрнаступление ВСУ': оккупанты запретили продажу алкоголя на захваченной территории из-за массового пьянства захватчиков, – Федоров

Российские захватчики, находящиеся на временно оккупированных территориях Украины, пребывают в панике от новостей о контрнаступлении Вооруженных сил. Поскольку путинская армия любит справляться со стрессом с помощью алкоголя, на захваченной территории запретили его продажу.

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Россияне боятся, что их воины напьются и проспят наступление украинских защитников. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Рашисты на оккупированных территориях так боятся контрнаступления, что с сегодняшнего дня запретили продажу крепкого алкоголя. Потому что битву за ВОТ можно и пропить", – говорится в сообщении.

Коллаборант и пособник российских оккупантов во временно оккупированном Мелитополе Евгений Балицкий издал целый указ, которым на три месяца распорядился исключить из продажи все, кроме пива. Предпринимателям, которые будут продавать спиртное, грозят безумные штрафы.

Фактически же, оккупанты запретили пить именно своим военным, которых на временно оккупированных территориях уже больше, чем гражданских, поскольку "вторая армия мира" прославилась лишь рекордами по пьянству.

"Впрочем, сухой закон рашистам вряд ли поможет. Разве что контрнаступление не проспят", – добавил Федоров.

Напомним, российская армия усилила террор в отношении жителей временно оккупированных территорий Запорожской области. Захватчики проводят принудительную паспортизацию и угрожают украинцам депортацией.

После "бавовны" во временно оккупированном Мелитополе местные коллаборанты почувствовали, что расплата за измену Украины уже близка, и пытаются скрыться из города. Одни бегут в глубь России, другие пытаются найти убежище в странах Евросоюза.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно захваченном Мелитополе в Запорожье вечером 30 апреля раздался мощный взрыв. В сети сообщили, что прилет якобы был за зданием гостиницы, где базировались российские оккупанты. Это здание, по словам Андрющенко, было местом дислокации военных русской армии. На видео, опубликованном чиновником, видно, что на месте загорелся пожар, дома отеля разрушены.

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