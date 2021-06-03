Команда президентской "Большой стройки" готова уже в этом году браться за Киевскую объездную

Уже в этом году начнется строительство одного из главных объектов программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" – Киевской обходной дороги (КОД) протяженностью 150 км. Также будет реализован ряд других проектов для улучшения инфраструктуры Украины.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс Украина" сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"Что касается объездной дороги в Киеве, мы заканчиваем проектирование. Мы хотим, чтобы это была действительно хорошая окружная, а не просто отрезок дороги. Уже в этом году начнется стройка первых частей", – сказал замглавы ОП.

Он назвал также ряд других проектов, являющихся знаковыми для "Большой стройки", которые в значительной степени улучшат инфраструктуру Украины.

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Флагманским проектом считается Запорожский мост. Движение по первой очереди балочного моста на остров Хортица было открыто еще в конце прошлого года. Самый крупный объект комплекса, вантовый мост, планируется открыть ко Дню независимости.

Также ко Дню независимости должна быть завершена самая длинная в Украине трасса М-30 Стрый – Изварино протяженностью 1400 км.

Отдельным проектом "Большой стройки" стало восстановление приграничной инфраструктуры. В 2021 году, по словам Тимошенко, пункты пропуска будут реконструированы в Черновицкой и Закарпатской областях. Дополнительно строится трасса на Кишинёв с мостами.

Развивается также сеть региональных аэропортов. Всего планируется ввести в эксплуатацию 16 новых аэропортов. "Программа "Большая стройка" расширилась. Сейчас в нее добавлены региональные аэропорты в Кривом Роге, Ужгороде, Ровно, Черновцах, других городах. В этом году начинается строительство взлетно-посадочных полос", – добавил замглавы ОП.

Кроме этого, в рамках "Большой стройки" активно строится спортивная инфраструктура, проходит масштабная реконструкция медицинских учреждений, восстанавливаются мосты и многое другое.

"Мы нарастили объемы строительства, потому что за предыдущие годы в стране накопилось много инфраструктурных проблем. Технология стройки простая, и я не знаю, почему раньше никто так не строил в Украине. Мы готовим проектную документацию, проводим торги осенью-зимой или в начале весны. Чтобы, как только начинается строительный сезон, сразу выходить на работы и не ждать, когда придут деньги и выходить на работу осенью", – сказал Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2023 года в Украине планируется полностью восстановить сеть государственных дорог.