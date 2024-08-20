Команда Голика изготовит дроны-перехватчики для сил обороны Украины

Украинская команда инженеров развивает еще одну функциональную нишу беспилотников – перехватчики для вражеских разведчиков.

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Об этом сообщил предприниматель и волонтер Юрий Голик, который вместе с партнерами сформировал профессиональную команду разработчиков дронов. Идея родилась после обращения к конструкторам зенитчиков одной из бригад, которая самостоятельно овладела управлением FPV-дронами для взрывной работы по вражеским самолетам.

В начале инженерная команда планировала ограничиться профессиональной консультацией по бригаде зенитчиков. Но после основательной проработки запроса и понимания специфики "охоты на разведчиков", конструкторы поняли, что могут быть более полезными.

К примеру, боевые FPV бригады имели достаточно ограниченное время пребывания в воздухе – 12-15 минут. Часто этого недостаточно для уничтожения вражеского дрона. Так что команда Голика передала военным для тестирования аккумуляторную батарею собственной разработки, которая будет предварительно обеспечивать коптерам 23 минуты пребывания в воздухе.

Далее инженеры поняли, что имеют решение одной из ключевых проблем зенитчиков – преодоление влияния собственных РЭБов. Ведь вражеские самолеты пытаются обезвредить и средствами радиоэлектронной борьбы, что нередко мешает работе дружественных FPV-дронов. Поэтому производители решили поделиться собственными технологическими решениями и сделать более продуктивные коптеры, которые нашим военным будет легче уберечь.

"Несмотря на загруженность, взялись за изготовление пробной партии квадрокоптеров-перехватчиков для зенитчиков. Прежде всего, мы сосредоточены на изготовлении дронов для уничтожения враждебных позиций и техники. Но российские самолеты-разведчики также добавляют нашей защите хлопот и влияют на ход локальных боевых действий и баланс сил в целом. Если знаем как сделать, чтобы у ребят получалось лучше, то не можем не подключиться", – подчеркнул Юрий Голик.