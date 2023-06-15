'Команда была из Москвы': РФ закрыла для Украины доступ к информации об уровне радиации на ЗАЭС

Страна-агрессор Россия остановила автоматическую передачу Украине данных из датчиков радиационного мониторинга на захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре. Такое указание якобы было дано прямо из Кремля.

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Об этом рассказал и.о. главы Госатомрегулирования (Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины) Олег Кориков на брифинге в среду, 14 июня. По его словам, теперь представители МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, вынуждены вручную записывать эти данные.

Они фотографируют информацию из датчиков, записывают ее и передают в главный офис МАГАТЭ, которые расположен в Вене.

Позже эти показатели вводят в соответствующую систему, к которой имеют доступ все государства МАГАТЭ, в том числе и Украина.

Кориков подчеркнул, что соответствующая команда поступила из Москвы две недели назад. Таким образом к средствам радиационного мониторинга, которые расположены на промышленной площадке ЗАЭС, теперь нет доступа.

Он отметил, что такие действия являются абсолютно неприемлемыми и страна-агрессор нарушает требования ядерной и радиационной безопасности. Оккупационные войска России такими действиями продолжают разрушать принципы безопасности на самой крупной в Европе атомной электростанции.

Отметим, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отложил ранее запланированную поездку на Запорожскую АЭС "из соображений безопасности". Визит был запланирован на 14 июня. Как известно, там он намерен проверить уровень воды в пруду-охладителе.

Накануне Гросси прибыл в Украину и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили подрыв Россией дамбы Каховской ГЭС, после чего значительно выросли риски для безопасности ЗАЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины выдала распоряжение "Энергоатому" вывести в "холодную остановку" энергоблок №5 Запорожской АЭС. Ограничение эксплуатации будет действовать до устранения выявленных нарушений.