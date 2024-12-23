Колядки для самых маленьких: подборка легких стишков
Согласно украинским традициям празднования Рождества, в Сочельник начинается сезон колядок. Эти традиционные песни содержат поздравления с праздниками и хорошие пожелания, хотя иногда и имеют шутливую форму.
Современные колядования не всегда предполагают хождение в гости к незнакомым людям, порой песни поют в кругу семьи. Чтобы в действо были вовлечены даже самые маленькие, OBOZ.UA собрал несколько простых колядок и рождественских стишков, которые смогут выучить даже дети 2-3 лет.
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця.
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п’ятака!
***
Сидить пташка на калині пісеньку співає,
А ви люди веселіться Христос ся рождає!
***
Сніг на землю сипле тихо,
На душі велика втіха.
Віфлеємська зірка сяє
Та Ісуса прославляє.
***
Віншуєм вас у коляді
Проживайте в гаразді
Без клопоту і біди
До другої коляди
Я маленький клопчик виліз на стовпчик
На сопілці граю Христос ся рождає!
***
Я маленький пастушок
Загорнувся в кожушок
На скрипочку граю,
Вас усіх вітаю.
***
Ой, чи вдома, чи не вдома
Господарі цього дому?
Відчиняйте хатку,
Слухайте колядку!
***
Колядую, колядую,
Вашi грошi добре чую,
Смак цукерок, пирога,
Подавайте п’ятака.
***
Я дівчинка маленька,
Спідничка рябенька,
Чобітки коркові
Будьте з святом здорові!
***
Коляд, коляд, колядок
Хороший з медком оладок!
А без меду – не такий,
Дайте, тітко, пирогів!
***
Горобчик летить,
Хвостиком крутить,
А ви, люди, знайте,
Столи засилайте,
Гостей приймайте,
Різдво зустрічайте!
Бігла Маруся по льоду,
Загубила коляду.
Ти, Олено, не гуляй
Та коляду пошукай.
Будьте здорові, з Різдвом!
***
Добрий вечір, люди,
Вашій теплій хаті!
Щоб були ви завжди
Щедрі і багаті!
***
Колядин, колядин,
А я в батька один.
У новенькім кожушку,
Винесіть пампушку.
Будьте здорові!
***
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А пісна не така,
Дай, діду, п'ятака.
А ти, бабо, гривню,
Бо всю воду вип'ю.
***
Колядин-дин,
Я, бабусю, один.
Винеси мені пиріжок
Та поклади у мішок
З руками, з ногами,
Щоб бігав за нами.
***
Маленький Ісусик не спить, не дрімає,
Своїми рученятами весь світ обіймає.
І вашу хатину, і вашу родину,
І всю Україну - Христос ся рождає!
Бігла колядка до Хоми-дядька
Та й стала: дай, дядьку, сала!
***
Сидить півень на криниці,
Спустив крильця ще й косиці.
Сюди — мах, туди — мах,
А у вас тут млинець пах.
***
Маленький хлопчик
Сів на сніпчик,
У дудочку грає,
Коляду потішає.
***
Прийшли святки-колядки
На липових санчатах.
Саночки поламалися,
Сорочки помаралися,
А колядки загубилися.
***
Коляд, коляд, коляда,
А дід із печі вигляду.
А баба з пічурки
Гуляють у жмурки.
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