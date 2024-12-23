Колядки для самых маленьких: подборка легких стишков

Согласно украинским традициям празднования Рождества, в Сочельник начинается сезон колядок. Эти традиционные песни содержат поздравления с праздниками и хорошие пожелания, хотя иногда и имеют шутливую форму.

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Современные колядования не всегда предполагают хождение в гости к незнакомым людям, порой песни поют в кругу семьи. Чтобы в действо были вовлечены даже самые маленькие, OBOZ.UA собрал несколько простых колядок и рождественских стишков, которые смогут выучить даже дети 2-3 лет.

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця.

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака!

***

Сидить пташка на калині пісеньку співає,

А ви люди веселіться Христос ся рождає!

***

Сніг на землю сипле тихо,

На душі велика втіха.

Віфлеємська зірка сяє

Та Ісуса прославляє.

***

Віншуєм вас у коляді

Проживайте в гаразді

Без клопоту і біди

До другої коляди

Я маленький клопчик виліз на стовпчик

На сопілці граю Христос ся рождає!

***

Я маленький пастушок

Загорнувся в кожушок

На скрипочку граю,

Вас усіх вітаю.

***

Ой, чи вдома, чи не вдома

Господарі цього дому?

Відчиняйте хатку,

Слухайте колядку!

***

Колядую, колядую,

Вашi грошi добре чую,

Смак цукерок, пирога,

Подавайте п’ятака.

***

Я дівчинка маленька,

Спідничка рябенька,

Чобітки коркові

Будьте з святом здорові!

***

Коляд, коляд, колядок

Хороший з медком оладок!

А без меду – не такий,

Дайте, тітко, пирогів!

***

Горобчик летить,

Хвостиком крутить,

А ви, люди, знайте,

Столи засилайте,

Гостей приймайте,

Різдво зустрічайте!

Бігла Маруся по льоду,

Загубила коляду.

Ти, Олено, не гуляй

Та коляду пошукай.

Будьте здорові, з Різдвом!

***

Добрий вечір, люди,

Вашій теплій хаті!

Щоб були ви завжди

Щедрі і багаті!

***

Колядин, колядин,

А я в батька один.

У новенькім кожушку,

Винесіть пампушку.

Будьте здорові!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А пісна не така,

Дай, діду, п'ятака.

А ти, бабо, гривню,

Бо всю воду вип'ю.

***

Колядин-дин,

Я, бабусю, один.

Винеси мені пиріжок

Та поклади у мішок

З руками, з ногами,

Щоб бігав за нами.

***

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну - Христос ся рождає!

Бігла колядка до Хоми-дядька

Та й стала: дай, дядьку, сала!

***

Сидить півень на криниці,

Спустив крильця ще й косиці.

Сюди — мах, туди — мах,

А у вас тут млинець пах.

***

Маленький хлопчик

Сів на сніпчик,

У дудочку грає,

Коляду потішає.

***

Прийшли святки-колядки

На липових санчатах.

Саночки поламалися,

Сорочки помаралися,

А колядки загубилися.

***

Коляд, коляд, коляда,

А дід із печі вигляду.

А баба з пічурки

Гуляють у жмурки.

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