Количество людей, получивших прививку от коронавируса, сравнялось с количеством случаев болезни – ВОЗ

Количество людей, получивших прививку от коронавируса, сравнялось с общим количеством официально зарегистрированных в мире случаев заболевания.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга, который транслировался в Twitter. При этом более чем три четверти сделанных прививок приходится всего на 10 стран, уточнил он.

По словам гендиректора, рост количества вакцинированных от COVID-19 – это хорошая новость и заметное достижение за столь короткий период времени.

Чтобы выровнять ситуацию с вакцинированием, Гебрейесус призвал страны, которые уже привили своих граждан из групп риска, уступить право экстренной покупки вакцин другим государствам.

Он выразил уверенность, что это будет оптимальным решением для скорейшего подавления пандемии.

Согласно статистике, которую опубликовал сайт Our World in Data (подсчеты велись из расчета количества введенных доз препарата на 100 человек), быстрее всего вакцинация проходит в Объединенных Арабских Эмиратах – 1,42 дозы на 100 граждан страны. Затем идут Израиль (1,26), Великобритания (0,64), США (0,27) и Сербия (0,27).

По состоянию на пятницу, 5 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились 105,6 млн человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин от коронавируса AstraZeneca и Novavax, поставки будут проходить с февраля 2021 года.

Также Кабинет Министров тщательно работает над разработкой сайта, который поможет украинцам легко и удобно зарегистрироваться на вакцинацию, говорится в сообщении.