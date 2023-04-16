Блог | Количество людей на службе и очереди у храмов ПЦУ побило все рекорды
Кількість людей на службі та черги біля храмів ПЦУ в Чернігові сьогодні побила всі рекорди.
Жодного року, на жодній службі я не бачив стільки людей. Ні в Катериниському храмі, ні в П‘ятницькій церкві, ні в Михайла та Федора. Не говорячи вже про освячення на вулиці. Люди просто йшли та йшли, на дорогах біля храмів були затори, а черги сягали сотнів метрів. На службі було багато людей з навколишніх сіл, де немає храму ПЦУ.
Оцінки цьому факту давати немає ніякого сенсу. Бажання нашого народу молитися в своїй, українській церкві очевидне.
Зрозуміло, що не для всіх. Для багатьох традиція важливіша. Ці люди продовжують ходити до храмів УПЦ. І це нормально, Україна - вільна країна, а не диктатура. Кожна людина тут має право на вибір.
Але сьогоднішній день продемонстрував очевидний факт. Для такого міста, як Чернігів, в умовах піднесення популярності української церкви, лише три храми ПЦУ - це дуже мало.
Сьогодні під час служби, коли отець Роман читав Великоднє послання митрополита, на словах про наше військо, він не стримався. Дуже емоційний епізод. І люди в храмі відреагували миттєво, підтримавши священника гучним багатоголосним "Слава Україні!". Це наш спільний біль. І наша церква переживає його разом із народом. Відспівуючи захисників, підтримуючи їхніх рідних, працюючи волонтерами, капеланами на фронті та щодня наближаючи нашу Перемогу словом Божим і ділом.
Головний урок Воскресіння Христового - життя завжди перемагає смерть. Добро - перемагає зло. А світло - здолає темряву. Україна обов‘язково переможе. Наші воїни світла проженуть зло та темряву з української землі. Бо за нами правда. Бо з нами Бог…
Зі святом, дорогі чернігівці.
Христос Воскрес!