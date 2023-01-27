''Когда встреча с украинцами в Дубае?'' В сети волна мэмов из-за шикарного отдыха Тимошенко во время войны. Фото

Народный депутат Юлия Тимошенко оказалась в центре внимания после расследования журналистов об ее отдыхе в Дубае в разгар войны, начатой Россией в Украине. В сети активно обсуждают шикарную жизнь лидера "Батьківщини".

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В то же время соцсети разразились шутками и фотожабами по этому поводу. В частности, украинцы задаются вопросом, когда нардепка организует встречу с гражданами Украины в Дубае и вспоминают депутата ВР от партии "Слуга народа" Николая Тищенко, который заявил, что в разгар войны отправился в Бангкок на встречу с украинской громадой.

Также сеть волнует, на каких основаниях Тимошенко уехала из Украины, ведь отдых в Дубае не похож на служебную командировку.

"Тимошенко сейчас на фронте борьбы с бедуинами", – говорится в одном из комментариев.

Кроме того, в социальных сетях обратили внимание на то, что политик во время прямых эфиров уже могла находиться на отдыхе в ОАЭ. На кадрах из ее включений была замечена дверь из гостиницы и пальма.

А в одном из комментариев сказано, что вскоре лидер "Батьківщини" снова появится на экранах телевизоров и будет "лить крокодиловые слезы" из-за судьбы Украины, но о поездке в Дубай в разгар войны не вспомнит.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "СН" Николай Тищенко отправился в Бангкок на якобы встречу с украинской громадой в то время, как в Украине идет война. Это событие вызвало резонанс в обществе – сетью "разлетелось" множество мемов с нардепом.

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